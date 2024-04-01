Елена звернулася до правоохоронців. Вона розповіла, що познайомилася у мережі з "Бредом Піттом". Спершу жінка була налаштована скептично, однак згодом "голлівудський актор" розтопив її серце.

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Одного разу Елена справді бачила Бреда Пітта у реальному житті. У 2000 році актор приїжджав до Румунії. Тоді Елена була у захваті. Остаточно Бред Пітт зачарував її у фільмі "Троя". Тож коли "актор" написав їй у соцмережі, жінка відчула справжню радість. Однак вирішила проявити обережність.

Я сказала йому: "Будь обережний, не грайся зі мною занадто багато, я проста жінка, але не зли мене, інакше я доповім про тебе". Ви б бачили, як він зі мною розмовляв, надсилав сердечка і поцілунки, багато грав на моїх емоціях. Він навіть сказав мені, що кохає мене,

– зізналася Елена.

Під час романтичного спілкування Елена перерахувала "Бреду Пітту" 1300 євро. Згодом жінка збагнула, що стала жертвою шахрая (або групи шахраїв) й звернулася до правоохоронців, аби уберегти інших потенційних жертв "голлівудського серцеїда".