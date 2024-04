Закохані зізнаються, що їхні почуття – справжній еліксир молодості. 96-річна наречена Жанна Сверлін наголошує, що досі відчуває метеликів у животі.

Я завжди думав, що найкраща історія кохання – це Ромео і Джульєтта. Але це вигадка. І тоді я вирішив, що найбільша історія кохання – це я і Жанна,

– зізнається Теренс.

Весілля має стати одним з найщасливіших днів у житті пари. Зокрема, онука Теренса Керолайн виконає пісню Вітні Г'юстон I Will Always Love You. А в медовий місяць закохані вирушать до Парижа.

Як познайомилися закохані

Для обох закоханих це, звичайно, не перша історія кохання. Сверлін двічі овдовіла й була один раз заручена, однак коханий помер. Теренс також втратив кохану дружину.

Познайомила Сверлін та Теренса його донька. Перше побачення минуло не дуже: майбутня пара не обмінялася навіть декількома фразами. Однак найкращий друг Теренса переконав його зустрітися ще раз з Жанною.

"Ми сиділи поруч, і вперше доторкнулися, подивилися одне на одного, і щось електричне просто запустило мене. Все моє тіло почало тремтіти. Я не міг їсти, я ледве міг дихати, я був дуже схвильований", – наголосив Теренс.

Він зауважив, що так і закохався: у 98 років. Наразі закохані обожнюють проводити час разом. Жанна й Гарольд наголошують: їм ніколи не буває нудно.