Під час бою з ворогом Микола отримав поранення. Кохана героя чекала його з війни, а під час реабілітації стала справжньою підтримкою та опорою.

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Перед поверненням додому з лікування Микола вирішив освідчитися коханій. У присутності бойових побратимів хлопець запропонував їй стати його дружиною. І… вона сказала "ТАК!",

– мовиться у повідомленні.

Тепер закохані повертаються додому у статусі нареченого та нареченої.



Микола освідчився коханій у присутності побратимів / Маркіян Лисейко, ДПСУ



Додому закохані повертаються у статусі нареченого та нареченої / Маркіян Лисейко, ДПСУ

Редакція Love 24 вітає закоханих з заручинами. Бажаємо море щастя під мирним після перемоги небом.

До слова, раніше українців зворушило весілля бойових медиків Арсена та Дарини, яке відбулося на фронті. Варто зауважити, що свято відбулося урочисто та весело. Навіть викуп наречених був. Розписав закоханих командир. Весільний кортеж був з бронетранспортерів, вкритих маскувальними сітками.