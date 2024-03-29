У житті у легендарної співачки було щонайменше 2 історії кохання. Love 24 розповідає, що відомо про них.

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Українське коріння, світова слава та оскароносна пісня

Голос Квітки Цісик, відомої під псевдонімом Кейсі, лунав у кожній американській оселі. Проте легендарна співачка ніколи не забувала свого коріння. Батько Квітки був львівським скрипалем. Саме у місті Лева мешкали її дідусь та бабуся. Подружжя представляло львівську довоєнну інтелігенцію.

Після Другої світової війни, рятуючись від радянської окупації міста, родина переїжджає до США. У Нью-Йорку у квітні 1953 року на світ з'явилася Квітослава-Орися (Квітка Цісик). Дівчина бездоганно володіла українською мовою й пильно стежила, аби саме нею розмовляли вдома. З юного віку Квітка цікавилася українською піснею й бачила у ній своє майбутнє.

Квітка не відразу знайшла себе саме у співі. Дівчина навчилася грати на скрипці, опановувала сценічне мистецтво у балетній школі, співала у хорі. Коли батько помер, Квітка, аби заробити на життя, виступала у клубах Нью-Йорка. Там дівчина експериментувала з різними стилями й відточувала свою сценічну майстерність.

Поступово до Квітки приходить світова слава. Вона записує джинґли для світових брендів, співає на бек-вокалі у найбільших зірок свого часу Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Для фільму "Ти осяюєш моє життя" Квітка виконує однойменну пісню, яка отримує "Оскар".

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Однак справжньою мрією Квітки було подарувати свої пісні українцям.

Я всім говорила, що українська музика дуже гарна, мелодійна і що народ такий співучий. А мені відповідали: якщо так, то заграй мені щось, заспівай мені щось… То є сумно, але ми не мали жодної платівки на професійному рівні. Бо то є дорога річ і забирає багато часу. Я зрозуміла, що мушу її зробити. І не тільки для своїх приятелів, а й для всіх українців,

– розповіла Квітка.

Аби записати альбом "Kvitka", або "Songs of Ukraine" співачка докладе колосальних зусиль й витратить 200 тисяч доларів. На той час це була космічна сума. Згодом світ побачив диск "Two Colors" ("Два кольори"). У планах Квітки – ще й третій диск. Однак вона не встигає його записати. Життя співачки у 1998 році обірвав рак молочної залози. Від цього ж захворювання пішли з життя її мама та сестра.

Що відомо про особисте життя Квітки Цісик

Про особисте життя Квітки відомо вкрай мало. Однак ми точно знаємо, що її житті було щонайменше дві історії кохання й два шлюби. Першим чоловіком легендарної українки був американець Джек Кортнер. Він допомагав Квітці розвивати її творчість. Свого часу Кортнер був одним з найвідоміших композиторів Нью-Йорка й працював над створенням різноманітних джинґлів.

Другим чоловіком Квітки був Едвард Раковіч – також людина музики. Як інженер звукозапису він співпродюсером останнього музичного альбому Квітки, а також – співавтором останніх музичних записів легендарної співачки. Саме Раковіч був співзасновником Clinton Recording Studios у Нью-Йорку, де записувалися Френк Сінатра та Боб Ділан.



Квітка та Едвард / Ford Times

Раковіч не дає інтерв'ю й не ділиться історіями про кохану дружину. Відомо, що у цьому шлюбі народився син – Едвард-Володимир Раковіч. Зараз йому – 32 роки.