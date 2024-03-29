В жизни у легендарной певицы было как минимум 2 истории любви. Love 24 рассказывает, что известно о них.

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Украинские корни, мировая слава и оскароносная песня

Голос Квитки Цисык, известной под псевдонимом Кейси, звучал в каждом американском доме. Однако легендарная певица никогда не забывала своих корней. Отец Квитки был львовским скрипачом. Именно в городе Льва жили ее дедушка и бабушка. Супруги представляли львовскую довоенную интеллигенцию.

После Второй мировой войны, спасаясь от советской оккупации города, семья переезжает в США. В Нью-Йорке в апреле 1953 года на свет появилась Квитослава-Орыся (Квитка Цисык). Девушка безупречно владела украинским языком и пристально следила, чтобы именно на нем разговаривали дома. С юного возраста Квитка интересовалась украинской песней и видела в ней свое будущее.

Квитка не сразу нашла себя именно в пении. Девушка научилась играть на скрипке, осваивала сценическое искусство в балетной школе, пела в хоре. Когда отец умер, Квитка, чтобы заработать на жизнь, выступала в клубах Нью-Йорка. Там девушка экспериментировала с различными стилями и оттачивала свое сценическое мастерство.

Постепенно к Квитке приходит мировая слава. Она записывает джинглы для мировых брендов, поет на бэк-вокале у крупнейших звезд своего времени Уитни Хьюстон и Майкла Джексона. Для фильма "Ты озаряешь мою жизнь" Квитка исполняет одноименную песню, которая получила "Оскар".

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Однако настоящей мечтой Квитки было подарить свои песни украинцам.

Я всем говорила, что украинская музыка очень красивая, мелодичная и что народ такой певучий. А мне отвечали: если так, то сыграй мне что-то, спой мне что-то... Это печально, но мы не имели ни одной пластинки на профессиональном уровне. Потому что это дорогая вещь и отнимает много времени. Я поняла, что должна ее сделать. И не только для своих приятелей, но и для всех украинцев,

– рассказала Квитка.

Чтобы записать альбом "Kvitka", или "Songs of Ukraine" певица приложит колоссальные усилия и потратит 200 тысяч долларов. В то время это была космическая сумма. Впоследствии свет увидел диск "Two Colors" ("Два цвета"). В планах Квитки – еще и третий диск. Однако она не успевает его записать. Жизнь певицы в 1998 году оборвал рак молочной железы. От этого же заболевания ушли из жизни ее мама и сестра.

Что известно о личной жизни Квитки Цисык

О личной жизни Квитки известно крайне мало. Однако мы точно знаем, что ее жизни было как минимум две истории любви и два брака. Первым мужем легендарной украинки был американец Джек Кортнер. Он помогал Квитке развивать ее творчество. В свое время Кортнер был одним из самых известных композиторов Нью-Йорка и работал над созданием различных джинглов.

Вторым мужем Квитки был Эдвард Ракович – также человек музыки. Как инженер звукозаписи он был сопродюсером последнего музыкального альбома Квитки, а также – соавтором последних музыкальных записей легендарной певицы. Именно Ракович был соучредителем Clinton Recording Studios в Нью-Йорке, где записывались Фрэнк Синатра и Боб Дилан.



Квитка и Эдвард / Ford Times

Ракович не дает интервью и не делится историями о любимой жене. Известно, что в этом браке родился сын – Эдвард-Владимир Ракович. Сейчас ему – 32 года.