В его жизни было две love story – два брака. Love 24 рассказывает, какой была личная жизнь легендарного композитора.

Обратите внимание Слезы, скандалы и очень много драмы: история любви князя Альбера II и княгини Шарлин из Монако

Что известно о двух браках Билозира

Впервые Билозир женился в 22 года. Со своей женой Оксаной Разумкевич он познакомился в студенческие времена на кухне общежития. Тот день начался совсем плохо: дипломную работу Билозира – рок-оперу "Стена" – не допустили к защите. Однако ближе к вечеру он случайно встретился взглядом с красивой первокурсницей Оксаной и понял, что влюбился.

Руслана Билозир – сестра Игоря – рассказала: ее брата пленили синие глаза красавицы.

Его пленили ее глаза: синие, большие. Игорь часто раньше говорил: "Я очень люблю свою сестру, и женщину выбрал, подобную ей",

– делилась Руслана.



Игорь и Оксана Билозир / Фото из сети

Далее влюбленные гармонично развивают свои музыкальные карьеры. История "Ватры" набирает обороты, а Оксана из "девочки на подпевках" становится настоящей звездой ВИА. В 1982 году у супругов родился сын Андрей. Казалось, что впереди – счастливая совместная жизнь.

Однако в 1991 году Оксана уходит из "Ватры" и разводится с Игорем. Бывшего мужа она будет вспоминать тепло. Уже после второго развода Оксана заметит, что у нее были лучшие мужчины.

"У меня были лучшие мужчины, и первый, и второй. Я и первого, и второго мужа безумно любила. Они для меня остались светом в моей жизни, которую я прожила", – призналась певица.

Уже через три дня после официального развода Билозир знакомится с будущей второй женой – Ольгой. Вместе они оставались до убийства Игоря в мае 2000 года.

Тогда Билозира сторонники российского шансона избили из-за украинских песен в кафе "Цисарский кофе". Двадцать дней композитор боролся за жизнь и отошел в вечность 28 мая. Похоронили его на Лычаковском кладбище.