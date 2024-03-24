У його житті було дві love story – два шлюби. Love 24 розповідає, яким було особисте життя легендарного композитора.

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Що відомо про два шлюби Білозіра

Вперше Білозір одружився у 22 роки. Зі своєю дружиною Оксаною Разумкевич він познайомився у студентські часи на кухні гуртожитку. Той день розпочався геть зле: дипломну роботу Білозіра – рок-оперу "Стіна" – не допустили до захисту. Однак ближче до вечора він випадково зустрівся поглядом з вродливою першокурсницею Оксаною й зрозумів, що закохався.

Руслана Білозір – сестра Ігоря – розповіла: її брата полонили сині очі красуні.

Його полонили її очі: сині, великі. Ігор часто раніше казав: "Я дуже люблю свою сестру, і жінку вибрав, подібну до неї",

– ділилася Руслана.



Ігор та Оксана Білозір / Фото з мережі

Далі закохані гармонійно розвивають свої музичні кар'єри. Історія "Ватри" набирає обертів, а Оксана з "дівчинки на підспівках" стає справжньою зіркою ВІА. У 1982 році у подружжя народився син Андрій. Здавалося, що попереду – щасливе спільне життя.

Однак у 1991 році Оксана йде з "Ватри" й розлучається з Ігорем. Колишнього чоловіка вона згадуватиме тепло. Вже після другого розлучення Оксана зауважить, що у неї були найкращі чоловіки.

"У мене були найкращі чоловіки, і перший, і другий. Я і першого, і другого чоловіка шалено любила. Вони для мене залишилися світлом у моєму житті, яке я прожила", – зізналася співачка.

Вже через три дні після офіційного розлучення Білозір знайомиться з майбутньою другою дружиною – Ольгою. Разом вони залишалися до вбивства Ігоря у травні 2000 року.

Тоді Білозіра прихильники російського шансону побили через українські пісні у кав'ярні "Цісарська кава". Двадцять днів композитор боровся за життя й відійшов до вічності 28 травня. Поховали його на Личаківському цвинтарі.