Князь Альбер II взошел на престол Монако в 2005 году. Тогда умер его отец – князь Ренье III. Стоит заметить, что его женой и матерью Альбера была легендарная Грейс Келли. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни князя Монако Альбера II и его истории любви с княгиней Шарлин.

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Долгое время личная жизнь Альбера II была одной из топ-тем для поклонников европейских royals. Князь даже получил "титул" – "принц плейбой". В свое время ему приписывали романы с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Кайли Миноуг. Кроме того, Альбер II признал двух внебрачных детей. Однако, по законам Монако, они не имели права претендовать на престол княжества. Поэтому долгое время наследницей Альбера II считалась его старшая сестра Каролина.

Кто она – княгиня Монако

В конце концов, в 2010 году 52-летний князь Альбер II все-таки обручился. Избранницей князя стала 32-летняя Шарлин Виттсток. В то время она была настоящей звездой в мире спорта. Шарлин профессионально занималась плаванием и выступала на Олимпийских играх за ЮАР.

СМИ рассказывали, что Альбер II и Шарлин собственно и познакомились на спортивных соревнованиях. Несколько лет пара не афишировала свои отношения. Первым вау-выходом Альбера II и Шарлин стало появление пары на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне в 2011 году.

А уже в июле 2011 года мир, затаив дыхание, наблюдал за свадьбой Альбера II и Шарлин.

Шарлин – невеста со слезами на глазах

За считанные дни до свадьбы чуть не вспыхнул грандиозный скандал. Причиной было то, что чем меньше времени оставалось, тем больше Шарлин колебалась, нужен ли ей этот брак. Французские СМИ сообщали, что будущая княгиня Монако даже сделала несколько попыток побега. В частности, во время примерки свадебного платья в Париже и из аэропорта в Ницце. Более того, издание Le Journal du Dimanche даже заявило, что Шарлин просила убежища в посольстве ЮАР в Париже.

В конце концов, Альбер II и Шарлин якобы достигли согласия: 1 июля в Монако состоялась гражданская свадебная церемония, а 2 июля – роскошное венчание. Шарлин в платье от Джорджо Армани выглядела, как мечта. Однако ее глаза блестели от слез. Французская пресса назвала Шарлин "печальной княгиней".

Ходили слухи, что причиной побегов и слез Шарлин были якобы измены Альбера II. СМИ отмечали: Шарлин надеялась, что после помолвки князь будет хранить верность, но этого не произошло. Подтверждений этой информации не было. А десять лет спустя Шарлин объяснит, почему плакала.

Все было настолько потрясающим, и из-за слухов возникли смешанные эмоции, и, очевидно, напряжение нарастало, и я разрыдалась сразу после церемонии. А потом я еще раз расплакалась, потому что подумала: "О нет, теперь весь мир видел, как я плачу,

– заявила Шарлин.

Свадьба Альбера II и Шарлин: смотрите видео

Поговаривают, что во время медового месяца Шарлин и Альбер II ночевали в разных отелях. С тех пор в СМИ время от времени появились новости, что супружеская жизнь князя и княгини Монако трещит по швам.

А дальше была семейная жизнь

В 2014 году Шарлин и Альбер II сообщили радостную новость: они ждут первенца. У супругов родились близнецы: принц Жак и принцесса Габриэлла. Теперь проблема с наследованием престола Монако была решена. Однако эксперты отмечали: рождение детей "привязало" Шарлин к Альберу II, поскольку если она захочет подать на развод, то никогда не получит опеки над Жаком и Габриэллой.

В 2021 году Шарлин исчезла с радаров. Она уехала в ЮАР, где должна была пробыть неделю, а задержалась на месяцы. По официальной версии, княгиня Монако заразилась ушной инфекцией и физически не могла прилететь в Монако. Тогда же они с Альбером II впервые отдельно отпраздновали годовщину брака.

Долгое время Шарлин не выходила в свет. Альбер II выполнял свои обязанности и иногда брал на мероприятия маленьких Жака и Габриэллу. Впоследствии Шарлин поблагодарила мужа за поддержку и отметила, что именно он помог ей пережить это сложное время.

Сейчас Шарлин и Альбер II продолжают работать на благо Монако. По данным СМИ, они заключили договор и остаются вместе как партнеры по престолу, но не возлюбленные. Однако реальных доказательств этого – нет. Возможно, они преодолели свои проблемы и счастливы вместе.