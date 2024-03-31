Во время боя с врагом Николай получил ранение. Любимая героя ждала его с войны, а во время реабилитации стала настоящей поддержкой и опорой.
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Перед возвращением домой с лечения Николай решил сделать предложение любимой. В присутствии боевых побратимов парень предложил ей стать его женой. И... она сказала "ДА!",
– говорится в сообщении.
Теперь влюбленные возвращаются домой в статусе жениха и невесты.
Николай сделал предложение любимой в присутствии побратимов / Маркиян Лысейко, ГПСУ
Домой влюбленные возвращаются в статусе жениха и невесты / Маркиян Лысейко, ГПСУ
Редакция Love 24 поздравляет влюбленных с помолвкой. Желаем море счастья под мирным после победы небом.
К слову, ранее украинцев тронуло свадьба боевых медиков Арсена и Дарьи, которая состоялась на фронте. Стоит заметить, что праздник состоялся торжественно и весело. Даже выкуп молодоженов был. Расписал влюбленных командир. Свадебный кортеж был из бронетранспортеров, скрытых маскировочными сетками.