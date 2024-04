Влюбленные признаются, что их чувства – настоящий эликсир молодости. 96-летняя невеста Жанна Сверлин отмечает, что до сих пор чувствует бабочек в животе.

Я всегда думал, что лучшая история любви – это Ромео и Джульетта. Но это выдумка. И тогда я решил, что самая большая история любви – это я и Жанна,

– признается Теренс.

Свадьба должна стать одним из самых счастливых дней в жизни пары. В частности, внучка Теренса Кэролайн исполнит песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You. А в медовый месяц влюбленные отправятся в Париж.

Как познакомились влюбленные

Для обоих влюбленных это, конечно, не первая история любви. Сверлин дважды овдовела и была один раз помолвлена, однако любимый умер. Теренс также потерял любимую жену.

Познакомила Сверлин и Теренса его дочь. Первое свидание прошло не очень: будущая пара не обменялась даже несколькими фразами. Однако лучший друг Теренса убедил его встретиться еще раз с Жанной.

"Мы сидели рядом, и впервые прикоснулись, посмотрели друг на друга, и что-то электрическое просто запустило меня. Все мое тело начало дрожать. Я не мог есть, я едва мог дышать, я был очень взволнован", – подчеркнул Теренс.

Он отметил, что так и влюбился: в 98 лет. Сейчас влюбленные обожают проводить время вместе. Жанна и Гарольд отмечают: им никогда не бывает скучно.