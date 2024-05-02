Лили поделилась, что свадьба никогда не была мечтой всей ее жизни. В то же время когда любимый сделал предложение, девушка с радостью согласилась на это романтическое приключение.

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Перед свадьбой Лили и ее жених разумно все спланировали. Влюбленные были готовы идти на компромиссы, чтобы каждый из них получил положительные впечатления от праздника. Лили поставила будущему мужу одно единственное требование: он не должен ни при каких обстоятельствах тыкать торт ей в лицо.

В то же время соблюсти это одно единственное правило для жениха оказалось слишком сложно. Когда ей в лицо запихнули торт, Лили просто развернулась и ушла со свадьбы. А уже на следующий день решила подать на развод.



Инцидент с тортом испортил молодоженам семейную жизнь / Unsplash

В то же время решение Лили не поддерживают ни ее родные, ни друзья. Все считают, что мужчине стоит дать второй шанс, потому что в целом ничего страшного вроде бы не произошло. Однако Лили обижена и возмущена. Она считает, что мужчина намеренно испортил ей один из лучших дней в жизни.

Пользователи сети советуют девушке прислушиваться только к себе и собственным желаниям.