Love24 розповідає про найвідоміші історії кохання, у яких були любовні трикутники. Чим усе завершилося і хто залишився з розбитим серцем – читайте далі.

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Діана Спенсер – принц Чарльз – Камілла Паркер-Роуз

Саме нещасливе королівське подружжя першим спадає на думку, коли говорять про любовні трикутники. Чарльз, який до нестями був закоханим у Каміллу, одружився з Діаною, бо шлюб з коханою не схвалювала його сім'я. Хоч у монаршого подружжя і народилися чудові діти, та щасливими ні Діана, ні Чарльз не були.



Весілля Чарльза і Діани / Фото Getty Images

Молодий принцип мав роман з Каміллою, а Леді Ді страждала від самотності. Урешті подружжя розлучилося, оскільки не могло жити без кохання. Лише через багато років після трагічної загибелі Діани Чарльз врешті наважився на шлюб з тою, яку завжди кохав. Він повів під вінець Каміллу аж у 57 років.



Чарльз та Камілла щасливі нарешті бути разом / Фото Getty Images

Дженніфер Еністон – Бред Пітт – Анджеліна Джолі

Дженніфер Еністон та Бренд Пітт були до нестями закохані, а їхньою парою захоплювався весь Голлівуд. Актор витратив на каблучку для коханої 500 тисяч доларів, а у 2004 році Еністон зізнавалася, що готова народити від нього дитину. Та подружнє життя пари тривало не довго.



Шлюб Пітта й Еністон тривав 5 років / Getty Images

На зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" Пітт познайомився з ефектною брюнеткою Анджеліною Джолі, і між ними спалахнули почуття. Цей любовний трикутних обговорювали геть усі, а шанувальники акторів по всьому світу обирали сторону – Еністон чи Джолі. Багато хто у той час називав Джолі розлучницею, адже Пітт таки покинув дружину.

Та, як відомо, ефектний шлюб Пітта і Джолі також завершився скандальним розлученням. Суди щодо опіки над дітьми тривають досі.



З Джолі Пітт зрештою також розлучився / Фото Getty Images

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Дантес – Дорофєєва – Кацуріни

Історію цих друзів можна швидше назвати "любовним чотирикутником". Шанувальники були приголомшені, коли у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україні Надя Дорофєєва та Володимир Дантес зізналися, що розлучаються. Вони пояснили, що намагалися врятувати свої стосунки, але не змогли.



Дантес тричі освідчувався Дорофєєвій / Фото з соцмереж

Надя та Володя дружили з подружжям ресторатором Михайлом Кацуріним та його дружиною Дашою. Вони разом подорожували й ділилися веселими фотографіями з поїздок у соцмережах. З'ясувалося, що Надя і Міша закохалися, то ж Кацурін також розлучився зі своєю дружиною. За якийсь час стало відомо, що у Володі та Даші також стосунки. То ж це справжній приклад заплутаного "чотирикутника".



Надя та Міша вже одружилися / Фото з інстаграму Дорофєєвої

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Бекхеми та Ребека Лусс

Шлюб Вікторії та Девіда Бекхемів один з найміцніших серед знаменитостей. Популярна співачка та успішний футболіст одружилися у далекому 1999 році. У них було кохання з першого погляду, а Девід ще навіть до знайомства з Вікторією казав, що вона стане його дружиною. Футболіст побачив ефектну брюнетку у кліпі по телевізору і не зміг відвести погляд.

Однак у їхньому щасливому сімейному житті була темна смуга. На початку двотисячних Девід переїхав в Іспанію грати за "Реал Мадрид", а Вікторія залишилася у Лондоні. Саме тоді преса почала писати про те, що у футболіста є роман з його асистенткою Ребекою Лусс.

Девід поклявся, що між ними нічого не було, і я йому вірю,

– сказала в одному з інтерв'ю Вікторія.

Та цей період став дуже важким для подружжя, адже геть усі говорили про те, що Бекхем зраджує дружину. Однак ця історія не зруйнувала сім'ю. Вікторія переїхала з дітьми до чоловіка в Іспанію й вони почали все спочатку. Пройшли роки, а подружжя Бекхемів досі разом.



Сім'я Бекхемів на святкуванні дня народження Вікторії / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Лариса Созаєва – Віктор Павлік – Катерина Репяхова

Український співак Віктор Павлік був одружений 4 рази, та найбільше його особисте життя обговорювали, коли він заявив, що розлучився з дружиною Ларисою Созаєвою і перебуває у стосунках з молодшою на 28 років Катериною Репяховою, яка з дитинства була його фанаткою.

У шлюбі з Созаєвою Павлік прожив 20 років, це було значно більше, аніж з двома першими дружинами. Співак тривалий час приховував розлучення та роман зі своєю концертною директоркою.

Спочатку Віктор пішов з дому, довго не розлучався – все це було болісно, ​​він дуже не хотів образити молодшого сина. Йому було дуже важливо, щоб все це прийняли його рідні. Тому ми чекали, поки всі дозріють, щоб було простіше. Так це тривало понад рік. Коли вже Віктор поїхав розлучатися з дружиною, то все вже проходило дружно,

– розповіла Катерина.

Та Лариса щодо роману чоловіка має іншу думку. Вона вважає, що саме Катерина "відбила" у неї чоловіка. Стосунки між колишньою і теперішньою дружинами Павліка не склалися й вони часто скандалять одна з одною у мережі.

Кожна історія кохання – унікальна і кінець у неї може бути різним. Та якщо ви потрапили в любовний трикутник і стали тим самим "третім зайвим" – то радимо звернутися до спеціаліста, який допоможе пережити болючий досвід.