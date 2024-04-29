Зараз подружжя живе окремо. Більше про особисте життя кумира багатьох жінок – розповідає Love24.

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Валерія не знала, що Женя – знаменитість

Женя зустрів Валерію на піку своєї популярності. Щоправда, дівчина тоді не знала, що Галич – популярний співак. У той час вона перебувала у стосунках з іншим. Співак не втручався у роман Валерії, але вони багато часу проводили разом як друзі.

Галичу було дуже цікаво разом з новою подругою і невдовзі між ними спалахнув вогник кохання.



Між Валерією та Євгеном виникло кохання / Фото з соцмереж Валерії

У 2009 році закохані одружилися й через 4 роки у них народилася донька Єва, а згодом – син Данило. Жені вдавалося поєднувати кар'єру та особисте життя, а Валерія в усьому його підтримувала і навіть знімалася в його кліпах. Співак у відповідь присвятив коханій пісню "Нас двоє".

Галич відверто казав, що батьківство його змінило. Він став вразливим і недовірливим, але разом з цим – найщасливішим у світі.



Женя та Валерія у день весілля / Фото з соцмереж

Розлука через війну

Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило ідилію подружжя. Євген долучився до Збройних Сил України, а Валерія на четвертий день великої війни поїхала з дітьми у Польщу, щоб врятувати їх від небезпеки.

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З того часу подружжя не бачилося, оскільки Валерія вирішила не повертатися в Україну до завершення війни. Були навіть чутки про розлучення пари, однак Женя запевнив – вони разом.

Ми разом. Вона живе в іншій країні, дітки живуть в іншій країні, а я служу в армії, в ЗСУ. Вона не хоче служити, тому зараз в іншій країні,

– пояснив співак.

Він зазначив, що стосунки на відстані для них з Валерією не є проблемою. Їм часто доводилося розлучатися через гастролі. Зараз дружина підтримує чоловіка, а тому він не бачить ніяких проблем у тому, що вони фізично не разом. За словами Жені, на те вони й подружжя, щоб вирішувати складні ситуації.

"Ми не належимо один одному, у нас є двоє маленьких дітей та інтереси наших маленьких дітей. Вони набагато вищі за наші інтереси з дружиною, тому що безпека наших дітей – це основне. Саме тому вони поїхали і не повертаються", – наголосив Женя.



Женя та Валерія зберігають свої стосунки попри відстань / Фото з інстаграму Валерії

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Зі сторінки Валерії в інстаграмі зрозуміло, що вона підтримує чоловіка. Жінка публікує відео з концерту O.Torvald та фотографії коханого. У день народження Жені Валерія опублікувала історію, в якій написала, що обожнює Женю.



Валерія привітала Женю з 40-літтям / Фото з інстаграму жінки

Ми вітаємо іменинника зі святом і бажаємо перемоги, аби він міг возз'єднатися з сім'єю під мирним українським небом.