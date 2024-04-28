Кохання виникло через 15 років

28 квітня Пенелопа святкує ювілей – їй виповнилося 50 років. Схоже, що вона не підвладна часу, адже акторка досі така ж приваблива, як і на початку своєї кар'єри. З нагоди ювілею Пенелопи Крус Love24 вирішив пригадати одну з найромантичніших історій кохання Голлівуду.

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Актори познайомилися ще у далекому 1992 році. Тоді вони зіграли закохану пару у фільмі "Шинка, шинка". Та екранне кохання не переросло у справжнє. Після фільму актори залишилися колегами й не здогадувалися, як багато разів їм ще доведеться зіграти коханих.

Після цього фільму 18-річна Крус стала справжнім секс-символом й почала здобувати популярність.



Пенелопа і Хав'єр у фільмі "Шинка, шинка" / Cкриншот з відео

Знову актори зустрілися аж через 15 років. Вони обоє знялися у фільмі геніального режисера Вуді Алена "Вікі Крістіна Барселона". Пенелопа була неперевершеною у ролі Марії Елени, то ж навіть отримала "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану. Крус стала першою іспанською акторкою, яку нагородили цією премією.



Через 15 років Крус і Бардем знову зіграли закоханих / Скриншот з відео

На цей раз екранні почуття між Крус і Бардемом переросли у справжні. Щоправда, актор довго придивлявся до колеги, бо вона здавалася йому надто пристрасною та запальною. Її шалений темперамент лякав чоловіка. Та згодом Бардем зрозумів, що Крус просто любить дуже віддаватися всьому, що робить. Так ефектна брюнетка причарувала актора.

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Спочатку у Голлівуді всі сприймали їхні стосунки як звичайну інтрижку, оскільки Пенелопа та Хав'єр намагалися приховати свої стосунки. Та коли у 2010 році Бардем на Каннському кінофестивалі публічно зізнався у кохані колезі, усі зрозуміли, що актори по вуха закохані один в одного.

Я багато чим тобі завдячую. Я дуже люблю тебе,

– сказав Бардем зі сцени.

Через кілька місяців стало відомо, що Пенелопа і Хав'єр одружилися на Багамах. На весілля наречені запросили лише членів родини та найближчих друзів. Від початку своїх стосунків пара зберігає все далеко від преси, тому навіть фотографій з весілля ніхто так і не побачив.

Закохані на екрані

Невдовзі у щасливого молодого подружжя народився син Лео, а у 2013 році – донька Луна. Актори ніколи не виставляють їхні фото у соцмережах, бо хочуть зберегти дітям приватність.

За коханням цієї іспанської пари шанувальники можуть спостерігати у фільмах. Після весілля Крус і Бардем ще двічі зіграли закоханих на екрані. У 2018 році вони знялися для фільму "Ескобар", де Пенелопа зіграла коханку Хав'єра.



Подружжя у фільмі "Ескобар" / Скриншот з відео

У тому ж році у подружжя був ще один спільний проєкт – фільм "Усі знають".



Фільм "Усі знають" / Скриншот з відео

Пенелопа і Хав'єр часто разом з'являються на червоній доріжці. Вони завжди підтримують один одного і вважають, що у стосунках важливо бути найкращими друзями один для одного.