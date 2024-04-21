З нагоди дня народження співачки, Love24 вирішив розповісти про дві її історії кохання, за якими стежила вся Україна.

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Три освідчення від Дантеса

У далекому 2011 році 21-річна Надя познайомилася з милим та кучерявим Володимиром Дантесом у потязі "Укрзалізниці". Ця перша зустріч справді нагадує сюжет фільму – Володимир зайшов у купе рудоволосої дівчини і впевнено сказав, що колись з нею одружиться. Хлопець та дівчина обмінялися номерами телефонів і вже навіть домовлялися про вечірню прогулянку. Однак Надя поїхала на гастролі в інше місто, то ж побачення довелося скасувати.

Ми познайомилися з ним у поїзді, коли їхали на спільний концерт. Я пам'ятаю, що Вова взагалі не звертав на мене уваги, тому я раніше за інших пішла у своє купе спати. Але через пару годин він різко відкрив двері в моє купе і сказав лише одну фразу: "Надя, я одружуся з тобою". Після чого відразу пішов,

– розповіла Дорофєєва.

Наступного ранку Володимир написав Наді cмс, і вже через тиждень співаки з'їхалися. Їхні стосунки розвивалися стрімко, тому через 3 місяці після знайомства Дантес освідчився коханій. Пропозицію руки і серця виконавиць зробив з саморобною каблучкою, яку скрутив з дроту від шампанського.



Стосунки Наді і Вови розвивалися дуже швидко / Фото з соцмереж

Через пів року Вова вирішив повторити освідчення, але на цей раз зробити все, як годиться. Він влаштував Наді квест, а в кінці запитав, чи стане вона його дружиною. Надя погодилася, але весілля довелося відкласти. Молодята хотіли організувати святкування мрії, але не мали на нього грошей.

Коли через 4 роки співаки назбирали гроші на весілля, Надя сказала коханому, що його пропозиція вже застаріла. То ж Дантес знову освідчився коханій.

Ця пропозиція була дійсно казковою, як в кіно. Вова зробив її в прямому ефірі на радіо, в день народження моєї мами,

– розповіла Надя.

У 2015 році закохані нарешті одружилися, а на святкування запросили багато зірок українського шоубізу. Кар'єра Наді стрімко пішла вгору, а Вова навпаки пішов у затишшя після розпаду гурту "ДіО.фільми". Та попри це пара підтримувала один одного і видавалася дуже щасливою аж поки 18 березня 2022 року подружжя не повідомило про розлучення. Це сталося за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Причиною розлучення Надя назвала те, що вони з Вовою жили як друзі, а не як чоловік та дружина. Вони намагалися врятувати свій шлюб, але їм не вдалося. Надя хотіла бути поруч не просто з другом, а з коханим чоловіком.



Надя і Вова повідомили про розлучення на початку великої війни / Фото з інстаграму Дорофєєвої

Байдуже на всі засудження: історія кохання з Кацуріним

Шанувальники пари були шоковані розлученням співаків, але ще більше про Надю заговорили, коли виконавиця зізналася, кому тепер належить її серце. З'ясувалося, що Дорофєєва перебуває у стосунках з ресторатором та блогером Мішею Кацуріним. Надя і Вова були близькими друзями з Мішею та його дружиною Дашею і саме тому спровокували активне обговорення у суспільстві.

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Ми закохалися, все дуже просто. Люди дуже багато вигадують у цій історії. Десь є правда, десь її немає. Але це моє життя,

– говорила Надя.

Влітку 2023 року Дорофєєва та Кацурін одружилися. Цікаво, що Міша двічі просив дівчину вийти за нього. Вони їхали на скутері, й Надя була у шоломі. Коли чоловік вперше запитав, чи стане вона його дружиною, співачка просто не почула. То ж Кацуріну довелося зупинитися й перепитати ще раз.



Кацурін двічі освідчувався Дорофєєвій / Фото з інстаграму співачки

Закохані рідко публічно говорять про свої почуття, але в одному з інтерв'ю Надя зізналася, що вони одразу знали, що одружаться. Співачка і виконавиць часто публікують спільні фото, на яких мають щасливий та закоханий вигляд.