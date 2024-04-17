Вікторія та Девід Бекхем наче дві половинки одного цілого. Хоча насправді вони з кардинально різних світів – Вікторія ходила у приватну школу, куди батько возив її на Rolls Royce, а Девід – син монтажника кухонь та перукарки, які мріяли про велике майбутнє для сина. Історія майбутнього подружжя розпочалася ще у далеко 1997 році й продовжується досі.

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Кохання з першого погляду

Уперше Девід побачив Вікторію у кліпі у 1997 році. Солістка популярного гурту Spice Girls у чорному комбінезоні моментально причарувала півзахисника "Манчестер Юнайтед". Девід дивився у телевізор і казав своєму другу, що колись ця дівчина стане його дружиною. Ці безтурботні слова юнака виявилися пророчими.

Кліп Spice Girls, у якому Девід Бекхем закохався у Вікторію Адамс:

Девід та Вікторія вперше зустрілися на вечірці після футбольного матчу. Співачці одразу сподобався світловолосий спортсмен, і вона вирішила брати ситуацію у свої руки. У той вечір Вікторія написала Девіду свій номер телефону на футбольних квитках, які той досі зберігає. Хлопець був до нестями щасливий, адже шанувальників у співачки було вдосталь.

Повернувшись додому, Девід переписав номер телефону Вікторії на 6 інших листків паперу, щоб точно не загубити. Він не хотів втратити шанс ближче познайомитися з дівчиною своєї мрії. На перше побачення закохані пішли у китайських паб у Лондоні і з того часу практично не розлучалися. Девід кожного ранку надсилав співачці квіти кур'єром, а весь свій вільний час пара проводила разом. Вікторія закохалася у футбол і приходила на кожен матч, щоб підтримати коханого.

Перша вагітність та весілля

Через рік після знайомства пара оголосила про заручини, та не встигли вони спланувати весілля, як Вікторія дізналася, що вагітна. 4 березня 1999 року співачка та футболіст стали батьками – у них народився син Бруклін. Життя молодої пари кардинально змінилося і наповнилося новими сенсами. Через 4 місяці після народження сина закохані організували пишне весілля в Ірландському замку XVI століття – Латтрелстоуні.

Спочатку у дверях з'явився батько Вікторії, Тоні. Я уважно дивився на вхід і побачив, що всередину ступила вона. Вікторія тримала на руках Брукліна, і раптом я відчув, що у мене пощипує під повіками. Обернувшись, я побачив Емму Бантон – вона плакала. У той момент я був готовий розплакатися навіть більше, ніж вона, але добре, що хтось здогадався непомітно підсунути мені в руку серветку,

– розповів Девід про день весілля.

Дивіться відео з фотографіями Бекхемів:

Вікторія вирішила зупинити свою вокальну кар'єру і присвятити себе сім'ї. Паралельно жінка почала цікавитися стилем та модою. Саме Вікторія взяла гардероб чоловіка у свої руки й зробила Девіда Бекхема таким, яким всі звикли його бачити – стильним та завжди на висоті.

Найважчий період у житті подружжя

У 2002 році у Бекхемів народився син Ромео, у якого виявили епілепсію. Тоді у пари почалася чорна смуга у житті. Девіда продали іспанському клубу "Реал Мадрид", і він переїхав в Іспанію, де почувався дуже самотнім. Водночас Вікторія залишилася в Лондоні разом з синами. У той час британська преса почала писати про те, що у футболіста роман з його асистенткою Ребеккою Лус.

Ні Вікторія, ні Девід ніколи публічно не підтверджували ці чутки. Однак жінка чесно зізналася, що цей період життя був найважчим.

Я навіть передати вам не можу, наскільки це було важко. І як це вплинуло на мене,

– розповіла Вікторія.

Та Вікторія вирішила пробачити чоловіку інтрижку й навіть переїхала у Мадрид, щоб врятувати їхню сім'ю. Остаточно подружжя примирилося після народження третього сина Круза у 2005 році. Пристрасті у пресі вщухли, і сім'я Бекхемів знову стала щасливою.

Все спочатку і переїзд у США

Девід майже в кожному інтерв'ю казав, що його життя тримається на трьох китах – дружині, дітях і футболі. Подружжя навіть набило однакові татуювання, які у перекладі з латинської означають "все спочатку".

У 2007 році пара переїхала у США, оскільки Девід підписав контракт з "Лос-Анджелес Галаксі". Нова країна стала потужним майданчиком для розвитку дизайнерської кар'єри Вікторії. У 2011 році здійснилася велика мрія Бекхемів – у них народилася донька, яку назвали Гарпер.



Велика сім'я Бекхемів / Фото з інстаграму Вікторії

Зараз діти Бекхемів вже виросли. Бруклін одружився, а наймолодшій Гарпер вже 12 років.

Вікторія та Девід такі ж щасливі, як і 25 років тому. Вони підтримують один одного, часто публікують милі спільні фото й кажуть, що найважливіше у житті – це сім'я. Девід вже привітав у мережі кохану з 50-річчям й написав, що дуже її любить.