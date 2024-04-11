Яскравий та екстравагантний MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) не страждає через брак уваги. Однак чи вдалося йому знайти справжнє кохання – читайте у матеріалі Love24.

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Публічний камінг-аут

У 2021 році співак прямо на сцені фестивалю Atlas Weekend визнав свою бісексуальність. MELOVIN поцілував спершу дівчину, а потім хлопця і підняв прапор ЛГБТ.

Я набрався сміливості після спілкування з психотерапевтом, після антидепресантів. Я зрозумів, що один раз живу, то чому я не маю права це зробити, зізнатися,

– пояснив своє рішення співак.

Багато українців підтримали MELOVIN і назвали його вчинок сміливим. Сам співак зізнався, що після публічного визнання своєї орієнтації він став щасливішим, адже більше не мусив приховувати свої почуття.

6 років у стосунках, про які ніхто не знав

Уже після камінг-ауту MELOVIN розповів, що у 2021 році розійшовся з хлопцем, з яким перебував у стосунках 6 років. Це були перші серйозні і тривалі стосунки співака, однак про них мало хто знав.

"Під їхнім носом ми спали разом, але вони не підозрювали. Людина була у мене постійно вдома, це як моя кров, це моя найрідніша душа. Вони дізналися про те, що ми були разом, тільки в січні. Для мами це був камінг-аут", – розповів MELOVIN.

Співак пояснив, що за цей час їхні стосунки вичерпалися. Бочаров все частіше лягав спати з думками про те, а чи насправді він любить людину, яка лежить поруч. Ці питання мучили виконавця, то ж вони з партнером розійшлися.

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Роман з партнеркою по танцях

Хоч перші стосунки та перший секс у співака були з хлопцем, та геєм він себе не вважає. MELOVIN наголошує на тому, що йому подобаються як хлопці, так і дівчата. Наприкінці 2021 року Бочаров взяв участь у шоу "Танці з зірками", де його партнеркою стала професійна танцівниця Ліза Русіна. На танцювальному майданчику між партнерами швидко виникла хімія. В одному з інтерв'ю співак сказав, що закохався у Русіну.

До речі, MELOVIN проти відкритих стосунків, тому з Лізою вони були лише вдвох.

Для мене просто це табу одразу. Ні, зовсім. Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця, наскільки це можливо,

– пояснив співак.



MELOVIN та Ліза Русіна / Фото з інстаграму співака

Однак стосунки танцівниці і співака тривали не довго. Шанувальники дізналися про їхніх розрив, коли Русіна опублікувала відео пристрасного поцілунку з новим бойфрендом. Дехто припускав, що Бочаров і танцівниця вдавали закоханих заради піару. Однак правда це чи ні – невідомо.

Серце MELOVIN відкрите

Наприкінці грудня 2023 року співак зізнався, що не перебуває ні з ким у стосунках. Він отримує багато уваги і від чоловіків, і від жінок, однак його серце – вільне та відкрите для нових почуттів.