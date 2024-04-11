Яркий и экстравагантный MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) не страдает от недостатка внимания. Однако удалось ли ему найти настоящую любовь – читайте в материале Love24.

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Публичный каминг-аут

В 2021 году певец прямо на сцене фестиваля Atlas Weekend признал свою бисексуальность. MELOVIN поцеловал сперва девушку, а потом парня и поднял флаг ЛГБТ.

Я набрался смелости после общения с психотерапевтом, после антидепрессантов. Я понял, что один раз живу, то почему я не имею права это сделать, признаться,

– объяснил свое решение певец.

Многие украинцы поддержали MELOVIN и назвали его поступок смелым. Сам певец признался, что после публичного признания своей ориентации он стал счастливее, ведь больше не должен был скрывать свои чувства.

6 лет в отношениях, о которых никто не знал

Уже после каминг-аута MELOVIN рассказал, что в 2021 году разошелся с парнем, с которым находился в отношениях 6 лет. Это были первые серьезные и длительные отношения певца, однако о них мало кто знал.

"Под носом у родителей мы спали вместе, но они не подозревали. Человек был у меня постоянно дома, это как моя кровь, это моя самая родная душа. Они узнали о том, что мы были вместе, только в январе. Для мамы это был каминг-аут", – рассказал MELOVIN.

Певец объяснил, что за это время их отношения исчерпались. Бочаров все чаще ложился спать с мыслями о том, а на самом ли деле он любит человека, который лежит рядом. Эти вопросы мучили исполнителя, поэтому они с партнером разошлись.

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Роман с партнершей по танцам

Хотя первые отношения и первый секс у певца были с парнем, геем он себя не считает. MELOVIN отмечает, что, что ему нравятся как парни, так и девушки. В конце 2021 года Бочаров принял участие в шоу "Танцы со звездами", где его партнершей стала профессиональная танцовщица Лиза Русина. На танцевальной площадке между партнерами быстро возникла химия. В одном из интервью певец сказал, что влюбился в Русину.

Кстати, MELOVIN против открытых отношений, поэтому с Лизой они были только вдвоем.

Для меня просто это табу сразу. Нет, совсем. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно,

– объяснил певец.



MELOVIN и Лиза Русина / Фото из инстаграма певца

Однако отношения танцовщицы и певца продолжались недолго. Поклонники узнали об их разрыве, когда Русина опубликовала видео страстного поцелуя с новым бойфрендом. Некоторые предполагали, что Бочаров и танцовщица притворялись влюбленными ради пиара. Однако правда это или нет – неизвестно.

Сердце MELOVIN открыто

В конце декабря 2023 года певец признался, что не состоит ни с кем в отношениях. Он получает много внимания и от мужчин, и от женщин, однако его сердце – свободно и открыто для новых чувств.