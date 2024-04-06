Исполнительница не оставалась одинокой на длительное время, в ее сердце всегда было место для любви. Больше о личной жизни Ирины Билык – читайте в материале Love24.

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Первая любовь и огромный успех

В 1990 году начинающая певица Ирина Билык встретила музыканта Юрия Никитина на фестивале "Весенние надежды 90-х". Сначала между ними возникли профессиональные отношения – Ирина пела, а Юрий ее продюсировал. Однако впоследствии между коллегами вспыхнул огонек любви. Влюбленные много работали и вместе пришли к успеху – через несколько лет их уже знали все, а Ирина стала суперзвездой.

Певица и продюсер прожили вместе около 8 лет, и кроме огромного успеха, они столкнулись и с проблемами. Тогда поговаривали, что 28-летняя Билык устала от бешеного ритма жизни и мечтает о семье и материнстве. Однако Никитин оказался неготовым к такому шагу.

Певица и музыкант решили разойтись, ведь хотели от жизни совсем другого.



Билык и Никитин прожили вместе 8 лет, но не поженились / Фото из соцсетей

Мужчина, от которого Билык родила сына

Разрыв с Никитиным состоялся без скандала, поэтому Билык сразу нашла новую любовь. Певица влюбилась в манекенщика Андрея Оверчука и уже в 1999 году осуществила свою мечту – стала мамой. У влюбленных родился первенец – сын Глеб. Однако молодые родители не хотели официально жениться, и тогда мама Андрея настояла, чтобы они обвенчались в церкви.



Ирина Билык обвенчалась с отцом своего сына / Фото Ирины Билык

Однако брак в церкви не помог счастью пары и уже в 2001 году Ирина и Андрей разошлись. Причина была в том, что Оверчук изменил своей возлюбленной с другой. Ирина – гордая женщина, поэтому мириться с этим точно не хотела.

6 предложений от Димы Коляденко

Самой сложной историей любви Ирины Билык были отношения с танцором Дмитрием Коляденко. В то время Ирина была будто на американских горках – они то ссорились, то мирились и так по кругу. Танцор очень ревновал певицу и часто устраивал ей скандалы, которые завершались битьем посуды.

Он был безумно влюблен и даже 6 раз звал Билык замуж. Однако после предыдущего неудачного опыта певица под венец не спешила.

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Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложение. И золотое, и бриллиантовое, и деревянное, и оливковое. Каждый год, особенно перед Новым годом, я делал предложение. Она кольца брала, а замуж не выходила. Я ей дал прозвище – "Ира-Динамо",

– рассказал Коляденко в одном из интервью.

Билык надоело жить в таких отношениях, поэтому она решила их прекратить. Коляденко так разозлился на любимую, что продал ее обнаженные фото журналистам и поливал грязью в интервью. Ему понадобилось несколько лет, чтобы выйти из депрессии вследствие разрыва.

"Мы, возможно, были счастливы нашими скандалами, после которых все хорошо в душе и постели, но люди называют это извращением. Мне это нравилось 4 года, но в последний раз мне показалось, что уже хватит. Я очень хотела какой-то новой жизни", – говорила певица.



Ирина Билык и Дмитрий Коляденко жили как на "американских горках" / Фото Ирины Билык

Отношения с младшим на 15 лет Дикусаром

После Коляденко Ирина быстро влюбилась снова. На этот раз – также в танцовщика. На шоу "Танцы со звездами" партнером певицы стал младший на 15 лет Дмитрий Дикусар. Влюбленные даже поженились в Рио-де-Жанейро, правда, в Украине брак не считался действительным.

Их отношения длились около 3 лет, но впоследствии завершились якобы по инициативе Билык. Кстати, через несколько лет Дикусар женился на коллеге по цеху Елене Шоптенко, но их брак также завершился разводом. Билык в то время поддерживала бывшего и даже сейчас они иногда созваниваются, ведь Дикусар присоединился к Вооруженным Силам Украины.



Исполнительница сама была инициатором разрыва с Дикусаром / Фото Ирины Билык

Отец второго ребенка

В 2015 году Ирина Билык наконец официально вышла замуж. Ее первым законным мужем стал фотограф из России Аслан Ахмадовый. Влюбленные были очень счастливы и даже воспользовались суррогатным материнством, чтобы родить сына Табриза.

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Все думали, что Билык наконец по-настоящему счастлива. У нее было все, о чем она мечтала, – любящий муж, карьера, дети. Однако в 2021 году пара объявила о разводе. Причиной стало то, что с годами они очень изменились и стали совсем другими людьми.

Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком 5 – 10 лет и ты уже другой, и человек уже другой. Может, поэтому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты,

– говорила Билык.

Кроме того, супруги часто жили на расстоянии: Ирина в Украине, а Аслан в России. Это также могло повлиять на их брак.

После полномасштабного вторжения России в Украину Аслан звонит и поддерживает Ирину, поскольку у них есть общий сын. Однако мужчина остался жить и работать в государстве-агрессоре, чем изрядно расстроил бывшую жену.



Билык была замужем за россиянином 6 лет / Фото Ирины Билык

Опять Коляденко?

Сейчас певица не афиширует личную жизнь, но активно подыгрывает слухам о воссоединении с Дмитрием Коляденко. Бывшие любовники публикуют совместные фото, а танцор посещает концерты певицы.

Да, мы любим друг друга. Это правда. Спим ли мы вместе, мы вам не расскажем. Едим тоже вместе. И иногда завтракаем. Мы встречаемся очень часто на совместных концертах. Мы уже смеемся, говорю: "Дима, ты у меня уже в райдере. Смирись". Так что будем отдыхать вместе, и спать,

– говорит Билык.

Вместе бывшие или нет, но мы надеемся, что певица по-настоящему счастлива.