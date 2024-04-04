Встретив Сьюзен, Роберт смог побороть тягу к запрещенным веществам. Именно она стала причиной краха его предыдущих отношений. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни актера.

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Сара Джессика Паркер – первая любовь первая любовь

В 1984 году на съемках фильма "Первенец" Роберт встретил Сару Джессику Паркер (будущую звезду сериала "Секс в большом городе", исполнительницу культовой роли Кэрри Брэдшоу). Тогда им обоим было по 18 лет. Между актерами мгновенно вспыхнула страсть. Через несколько недель после знакомства они уже жили вместе. Впоследствии Сара Джессика Паркер с улыбкой будет вспоминать, как они развлекались: бросая из окна воздушные шарики, наполненные водой.

Эта история имела все шансы стать счастливой. Однако впоследствии Роберт признался, что отношения с Сарой Джессикой Паркер пришлись на темные времена его жизни. Уже тогда началась зависимость юного актера от запрещенных веществ.

Сара Джессика Парке пыталась помочь любимому преодолеть зависимость. Впоследствии она рассказала, что часто была в этих отношениях "мамой" и пыталась создать вокруг стабильную и спокойную атмосферу.

Я любил выпить, и у меня были проблемы с наркотиками, и это не сочеталось с Сарой Джессикой, потому что это самая далекая вещь от того, кем она является,

– рассказал Роберт.

В конце концов, спустя 7 лет эта история завершилась. Пройдет много времени, прежде чем Сара Джессика Паркер признается: ей хватило смелости уйти и просто молиться, чтобы Роберт не умер. После завершения отношений экс-влюбленным удалось сохранить теплые отношения. Роберт подчеркивал, что очень уважает Сару Джессику Паркер. Они видятся не часто, но радуются встречам.



Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер / Getty images

Стоит заметить, что Сара Джессика Паркер уже более 25 лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком.

Дебора Фальконер – первая жена

В 1992 году Роберт начинает отношения с актрисой Деборой Фальконер. Влюбленные поженились через месяц после знакомства. В этом браке родился сын Индио. Ради жены и сына Роберт пытался преодолеть тягу к запрещенным веществам. Однако это не удалось. В конце концов, Дебора подала на развод.

Секрет счастья Роберта и Сьюзен

С актрисой Сьюзан Николь Дауни Роберт познакомился на съемках фильма "Готика". В то время еще продолжался развод актера с первой женой. Однако когда все было официально завершено, Роберт сделал предложение Сьюзен, и она сказала "да".

Именно в этом браке актер наконец смог преодолеть свои зависимости и полностью перезагрузить жизнь. Супруги имеют свой маленький секрет счастья: никогда не расставаться дольше, чем на две недели. Влюбленные шутят, что пусть лучше иногда жизнь будет похожа на странствующий цирк, чем переживать длительную разлуку.



Роберт и Сьюзан – счастливы вместе уже 19 лет / Getty images

Сьюзан и Роберт восхищаются друг другом и тратят время так, чтобы сохранить счастливую семью и на все 100% реализовать карьеры. У пары – двое детей: сын Экстон и дочь Эйври.