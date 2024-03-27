Личная жизнь Тарантино длительное время находилась в эпицентре внимания СМИ. Гениальному режиссеру приписывали романы с самыми яркими звездами Голливуда. Что известно о личной жизни Тарантино, информирует Love 24.

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От многочисленных романов до счастливого брака

Одной из первых "официальных" возлюбленных Тарантино стала актриса Маргарет Чо. Пара познакомилась в баре Snake Pit в Лос-Анджелесе. Впоследствии Чо рассказала, что Тарантино первым подошел к ней. По словам актрисы, в то время режиссер был ее поклонником. Между тем актрису покорил музыкальный вкус Тарантино. Чо призналась, что эти отношения были замечательными. Тарантино открыл для нее мир кинематографа.

Я действительно им горжусь. Мне действительно повезло знать его, и мне повезло, что он был в моей жизни,

– подчеркнула Чо.

Также Тарантино находился в отношениях с Кэти Гриффин. Она снималась в "Криминальном чтиве" Тарантино и вспоминает этот опыт как прекрасный. Даже спустя годы после завершения отношений Гриффин замечала, что любит Тарантино как человека.

А уже вскоре мир заговорил об отношениях Тарантино с коллегой – режиссером Софией Копполой. Именно она подарила кинематографу такие шедевры как "Мария Антуанетта", "Присцилла" и "Девственницы-самоубийцы". Этот роман длился более года. По данным СМИ, Тарантино и Кополла разошлись друзьями. Впоследствии режиссер заметила, что они "до сих пор любят друг друга", однако на этом пути им пока не по пути.

Заметьте! Долгое время Тарантино замечал, что не готов к браку и семье. Все потому, что все время он тратит на создание фильмов. На протяжении многих лет Тарантино был сосредоточен исключительно на своей карьере.

Кроме того, длительное время Тарантино приписывали роман с Умой Турман. Она сыграла главную роль в культовом боевике "Убить Билла".

А уже в 2018 году Тарантино поразил поклонников новостью: он женился. Избранницей режиссера стала израильская певица и модель Даниэла Пик.

Пара познакомилась в 2009 году. Тогда Тарантино продвигал фильм "Бесславные ублюдки". Долгое время они встречались, а затем устроили тайную свадьбу в Лос-Анджелесе. Сейчас у супругов – двое детей. Семья живет в Тель-Авиве.