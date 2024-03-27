Особисте життя Тарантіно тривалий час перебувало в епіцентрі уваги ЗМІ. Геніальному режисеру приписували романи з найяскравішими зірками Голлівуду. Що відомо про особисте життя Тарантіно, інформує Love 24.
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Від численних романів до щасливого шлюбу
Однією з перших "офіційних" коханих Тарантіно стала акторка Марґарет Чо. Пара познайомилася у барі Snake Pit в Лос-Анджелесі. Згодом Чо розповіла, що Тарантіно першим підійшов до неї. За словами акторки, у той час режисер був її шанувальником. Тим часом акторку підкорив музичний смак Тарантіно. Чо зізналася, що ці стосунки були чудовими. Тарантіно відкрив для неї світ кінематографа.
Я справді ним пишаюся. Мені справді пощастило знати його, і мені пощастило, що він був у моєму житті,
– наголосила Чо.
Також Тарантіно перебував у стосунках з Кеті Гріффін. Вона знімалася у "Кримінальному чтиві" Тарантіно й згадує цей досвід як прекрасний. Навіть через роки після завершення стосунків Гріффін зауважувала, що любить Тарантіно як людину.
А вже невдовзі світ заговорив про стосунки Тарантіно з колегою – режисеркою Софією Копполою. Саме вона подарувала кінематографу такі шедеври як "Марія Антуанетта", "Прісцилла" та "Незайманки-самогубиці". Цей роман тривав понад рік. За даними ЗМІ, Тарантіно й Кополла розійшлися друзями. Згодом режисерка зауважила, що вони "досі люблять одне одного", однак на цьому шляху їм наразі не по дорозі.
Окрім того, тривалий час Тарантіно приписували роман з Умою Турман. Вона зіграла головну роль у культовому бойовику "Вбити Білла".
А вже у 2018 році Тарантіно вразив шанувальників новиною: він одружився. Обраницею режисера стала ізраїльська співачка та модель Даніела Пік.
Пара познайомилася у 2009 році. Тоді Тарантіно просував фільм "Безславні виродки". Тривалий час вони зустрічалися, а згодом влаштували таємне весілля у Лос-Анджелесі. Наразі у подружжя – двоє дітей. Сім'я мешкає у Тель-Авіві.