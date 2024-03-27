Особисте життя Тарантіно тривалий час перебувало в епіцентрі уваги ЗМІ. Геніальному режисеру приписували романи з найяскравішими зірками Голлівуду. Що відомо про особисте життя Тарантіно, інформує Love 24.

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Від численних романів до щасливого шлюбу

Однією з перших "офіційних" коханих Тарантіно стала акторка Марґарет Чо. Пара познайомилася у барі Snake Pit в Лос-Анджелесі. Згодом Чо розповіла, що Тарантіно першим підійшов до неї. За словами акторки, у той час режисер був її шанувальником. Тим часом акторку підкорив музичний смак Тарантіно. Чо зізналася, що ці стосунки були чудовими. Тарантіно відкрив для неї світ кінематографа.

Я справді ним пишаюся. Мені справді пощастило знати його, і мені пощастило, що він був у моєму житті,

– наголосила Чо.

Також Тарантіно перебував у стосунках з Кеті Гріффін. Вона знімалася у "Кримінальному чтиві" Тарантіно й згадує цей досвід як прекрасний. Навіть через роки після завершення стосунків Гріффін зауважувала, що любить Тарантіно як людину.

А вже невдовзі світ заговорив про стосунки Тарантіно з колегою – режисеркою Софією Копполою. Саме вона подарувала кінематографу такі шедеври як "Марія Антуанетта", "Прісцилла" та "Незайманки-самогубиці". Цей роман тривав понад рік. За даними ЗМІ, Тарантіно й Кополла розійшлися друзями. Згодом режисерка зауважила, що вони "досі люблять одне одного", однак на цьому шляху їм наразі не по дорозі.

Зауважте! Тривалий час Тарантіно зауважував, що не готовий до шлюбу та сім'ї. Усе тому, що весь час він витрачає на створення фільмів. Упродовж багатьох років Тарантіно був зосереджений виключно на своїй кар'єрі.

Окрім того, тривалий час Тарантіно приписували роман з Умою Турман. Вона зіграла головну роль у культовому бойовику "Вбити Білла".

А вже у 2018 році Тарантіно вразив шанувальників новиною: він одружився. Обраницею режисера стала ізраїльська співачка та модель Даніела Пік.

Пара познайомилася у 2009 році. Тоді Тарантіно просував фільм "Безславні виродки". Тривалий час вони зустрічалися, а згодом влаштували таємне весілля у Лос-Анджелесі. Наразі у подружжя – двоє дітей. Сім'я мешкає у Тель-Авіві.