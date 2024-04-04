Зустрівши Сьюзен, Роберт зміг побороти залежність від заборонених речовин. Саме вона стала причиною краху його попередніх стосунків. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя актора.

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Сара Джесіка Паркер – перше кохання

У 1984 році на зйомках фільму "Першонароджений" Роберт зустрів Сару Джесіку Паркер (майбутню зірку серіалу "Секс і місто", виконавицю культової ролі Керрі Бредшоу). Тоді їм обом було по 18 років. Між акторами миттєво спалахнула пристрасть. За декілька тижнів після знайомства вони вже жили разом. Згодом Сара Джесіка Паркер з усмішкою пригадуватиме, як вони розважалися: кидаючи з вікна повітряні кульки, наповнені водою.

Ця історія мала всі шанси стати щасливою. Однак згодом Роберт зізнався, що стосунки з Сарою Джесікою Паркер припали на темні часи його життя. Вже тоді почалася залежність юного актора від заборонених речовин.

Сара Джесіка Парке намагалася допомогти коханому подолати залежність. Згодом вона розповіла, що часто була у цих стосунках "мамою" й намагалася створити навколо стабільну та спокійну атмосферу.

Я любив випити, і у мене були проблеми з наркотиками, і це не поєднувалося із Сарою Джесікою, тому що це найдальша річ від того, ким вона є,

– розповів Роберт.

Зрештою, через 7 років ця історія завершилася. Мине багато часу, перш ніж Сара Джесіка Паркер зізнається: їй вистачило сміливості піти й просто молитися, аби Роберт не помер. Після завершення стосунків ексзакоханим вдалося зберегти теплі стосунки. Роберт наголошував, що дуже поважає Сару Джесіку Паркер. Вони бачаться не часто, але радіють зустрічам.



Роберт Дауні-молодший та Сара Джесіка Паркер / Getty images

Варто зауважити, що Сара Джесіка Паркер вже понад 25 років щаслива у шлюбі з актором Метью Бродеріком.

Дебора Фальконер – перша дружина

У 1992 році Роберт починає стосунки з акторкою Деборою Фальконер. Закохані одружилися через місяць після знайомства. У цьому шлюбі народився син Індіо. Заради дружини й сина Роберт намагався подолати тягну до заборонених речовин. Однак це не вдалося. Зрештою, Дебора подала на розлучення.

Секрет щастя Роберта й Сьюзен

З акторкою Сьюзан Ніколь Дауні Роберт познайомився на зйомках фільму "Готика". На той час ще тривало розлучення актора з першою дружиною. Однак коли все було офіційно завершено, Роберт освідчився Сьюзен, й вона сказала "так".

Саме у цьому шлюбі актор нарешті зміг подолати свої залежності й повністю перезавантажити життя. Подружжя має свій маленький секрет щастя: ніколи не розлучатися довше, аніж на два тижні. Закохані жартують, що нехай краще іноді життя буде схожим на мандрівний цирк, аніж переживати тривалу розлуку.



Роберт і Сьюзан – щасливі разом вже 19 років / Getty images

Сьюзан та Роберт захоплюються одне одним й витрачають час так, аби зберегти щасливу сім'ю та на всі 100% реалізувати кар'єри. У пари – двоє дітей: син Екстон і дочка Ейврі.