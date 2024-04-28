Любовь возникла через 15 лет

28 апреля Пенелопа празднует юбилей – ей исполнилось 50 лет. Похоже, что она не подвластна времени, ведь актриса до сих пор такая же привлекательная, как и в начале своей карьеры. По случаю юбилея Пенелопы Крус Love24 решил вспомнить одну из самых романтичных историй любви Голливуда.

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Актеры познакомились еще в далеком 1992 году. Тогда они сыграли влюбленную пару в фильме "Ветчина, ветчина". Но экранная любовь не переросла в настоящую. После фильма актеры остались коллегами и не догадывались, как много раз им еще придется сыграть любимых.

После этого фильма 18-летняя Крус стала настоящим секс-символом и начала приобретать популярность.



Пенелопа и Хавьер в фильме "Ветчина, ветчина" / Скриншот с видео

Снова актеры встретились аж через 15 лет. Они оба снялись в фильме гениального режиссера Вуди Алена "Вики Кристина Барселона". Пенелопа была непревзойденной в роли Марии Элены, поэтому даже получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Крус стала первой испанской актрисой, которую наградили этой премией.



Спустя 15 лет Крус и Бардем снова сыграли влюбленных / Скриншот с видео

На этот раз экранные чувства между Крус и Бардемом переросли в настоящие. Правда, актер долго присматривался к коллеге, потому что она казалась ему слишком страстной и вспыльчивой. Ее темперамент пугал мужчину. Но впоследствии Бардем понял, что Крус просто любит очень отдаваться всему, что делает. Так эффектная брюнетка очаровала актера.

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Сначала в Голливуде все воспринимали их отношения как обычную интрижку, поскольку Пенелопа и Хавьер пытались скрыть свои отношения. Но когда в 2010 году Бардем на Каннском кинофестивале публично признался в любви коллеге, все поняли, что актеры по уши влюблены друг в друга.

Я многим тебе обязан. Я очень люблю тебя,

– сказал Бардем со сцены.

Через несколько месяцев стало известно, что Пенелопа и Хавьер поженились на Багамах. На свадьбу молодожены пригласили только членов семьи и самых близких друзей. С начала своих отношений пара хранит все вдали от прессы, поэтому даже фотографий со свадьбы никто так и не увидел.

Влюбленные на экране

Вскоре у счастливых молодых супругов родился сын Лео, а в 2013 году – дочь Луна. Актеры никогда не выставляют их фото в соцсетях, потому что хотят сохранить детям приватность.

За любовью этой испанской пары поклонники могут наблюдать в фильмах. После свадьбы Крус и Бардем еще дважды сыграли влюбленных на экране. В 2018 году они снялись для фильма "Эскобар", где Пенелопа сыграла любовницу Хавьера.



Супруги в фильме "Эскобар" / Скриншот с видео

В том же году у супругов был еще один совместный проект – фильм "Лабиринт прошлого".



Фильм "Лабиринт прошлого" / Скриншот с видео

Пенелопа и Хавьер часто вместе появляются на красной дорожке. Они всегда поддерживают друг друга и считают, что в отношениях важно быть лучшими друзьями друг для друга.