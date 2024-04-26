Семья Макконахи редко появляется на публике в полном составе. Однако сам Мэттью считает свою жену и детей – самым большим сокровищем в жизни.

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Семья имела непревзойденный вид – Мэттью был одет в синий костюм и голубую рубашку, а Камила – в роскошное длинное платье с открытыми плечами. 15-летний Леви стал очень похожим на отца – настоящий кудрявый красавец. 14-летняя Вида очень изменилась и стала уже совсем взрослой, а самый младший сын актера – 11-летний Ливингстон – соединил в себе черты обоих знаменитых родителей.

Семья пришла на ежегодное благотворительное мероприятие, которое в Техасе проводят звезды штата, среди которых и Мэттью. Праздник длится два дня, а все собранные деньги отправляют на нужды детей.



Семья Мэттью Макконахи показалась на публике / Фото Getty Images

История любви Мэттью Макконахия

Будущие супруги познакомились в ночном клубе еще в 2006 году. Мэттью в тот момент не стремился к отношениям, поскольку уже пережил несколько болезненных разрывов. Но когда актер увидел эффектную бразильскую модель, то уже не смог отвести от нее своего взгляда.

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Я не искал отношений, а потом эта удивительная женщина появилась в моем поле зрения. Я подумал: "Кто это?". Это была Камилла. У нас есть любовь, которую мы никогда не ставим под сомнение,

– рассказал в одном из интервью актер.

Между актером и моделью быстро возникли чувства и уже через 2 года у них родился сын. В 2011 году Мэттью сделал предложение любимой, и через год они поженились после 6 лет совместной жизни. Появление Камилы и рождение троих детей полностью изменило жизнь и мировоззрение Макконахи.

Раньше он мог неделями жить в фургоне где-то далеко от цивилизации и говорил, что в четырех стенах ему "тесно". Но встретив любимую женщину, Мэттью решил "осесть". Он приобрел роскошный дом и стал настоящим семьянином. Актер – замечательный отец, который много внимания уделяет своим детям. При этом супруги никогда не забывают о собственных потребностях и часто проводят время только вдвоем.