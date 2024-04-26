Пострадавшая рассказала, что сначала "Маск" добавился к ней в друзья в инстаграме. Сначала женщина отреагировала на запрос скептически. Она не понимала, для чего миллиардеру инициировать общение с ней.

Обратите внимание Шекспир с любимой реинкарнировали в известную голливудскую пару: фантастическая теория захватила сеть

В то же время "Маск" действовал очень основательно и оперативно. Он присылал фотографии, рассказывал о своей жизни и даже делился интересными фактами о собственных детях. Чтобы окончательно поразить женщину, фейковый "Маск" рассказал о встрече с президентом Южной Кореи.

Финальным аккордом стало признание в любви. "Маск" больше не мог сдерживать собственные чувства.

Я люблю тебя, ты это знаешь?

– заявил миллиардер.

Завершилось все видеозвонком с Маском. Для этого использовали дипфейк миллиардера. Он убедил женщину инвестировать в его бизнес-проект. Так она потеряла 50 тысяч долларов.

Пострадавшая согласилась рассказать свою историю. Она хочет, чтобы на ее горьком опыте научились другие люди и не позволили мошенникам завладеть своими деньгами. В то же время своего имени или любых деталей, которые могли бы помочь идентифицировать ее личность, женщина не предоставила.