Без сомнения, Шекспир – один из величайших романтиков в истории человечества. Он подарил миру истории любви, которые век за веком не теряют актуальности и заставляют чаще биться сердца людей из разных уголков мира. Шекспир – гений. Шекспир – бренд. Шекспир – легенда. Некоторые фаны верят: Шекспир – любовник, который переродился спустя почти 400 лет, чтобы снова быть вместе со своей возлюбленной Энн Хэтэуэй. Love 24 рассказывает, что известно о фантастической теории.

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Что известно о фантастической теории о Шекспире

В 2012 году известная актриса Энн Хэтэуэй вышла замуж за коллегу Адама Шульмана. Пара воспитывает двух сыновей и наслаждается каждым днем семейной жизни. Тем временем поклонники выстраивают фантастическую теорию.

В сети регулярно сравнивают фото Адама Шульмана с портретами Уильяма Шекспира. Считают, что на самом деле американский актер и ювелир – реинкарнация гениального британского драматурга. Изюминкой истории является то, что и Шульман, и Шекспир женились на женщинах по имени Энн Хэтэуэй. Правда между этими свадьбами прошло около четырех сотен лет.



Поклонники фантазируют о путешественниках во времени или реинкарнации / Скриншот 24 Канала





Для настоящей любви мало одной жизни / Скриншот 24 Канала

Романтики замечают: Уильям Шекспир так любил свою Энн Хэтэуэй, что ему было мало одной жизни рядом с ней. Поэтому, реинкарнировав, он снова отыскал ее. Звучит, как сценарий для мелодрамы. Тем более, что актеры на главные роли – есть.