Без сумніву, Шекспір – один з найбільших романтиків в історії людства. Він подарував світу історії кохання, які століття за століттям не втрачають актуальності й змушують частіше битися серця людей з різних куточків світу. Шекспір – геній. Шекспір – бренд. Шекспір – легенда. Деякі фани вірять: Шекспір – коханець, який переродився через майже 400 років, щоб знову бути разом зі своєю коханою Енн Гетевей. Love 24 розповідає, що відомо про фантастичну теорію.

Зверніть увагу Єдина дружина фюрера: як розвивалися нездорові стосунки Єви Браун та Адольфа Гітлера

Що відомо про фантастичну теорію про Шекспіра

У 2012 році відома акторка Енн Гетевей вийшла заміж за колегу Адама Шульмана. Пара виховує двох синів й насолоджується кожним днем сімейного життя. Тим часом шанувальники вибудовують фантастичну теорію.

У мережі регулярно порівнюють фото Адама Шульмана з портретами Вільяма Шекспіра. Вважають, що насправді американський актор та ювелір – реінкарнація геніального британського драматурга. Родзинкою історії є те, що і Шульман, і Шекспір одружилися з жінками на ім'я Енн Гетевей. Щоправда між цими весіллями минуло близько чотирьох сотень років.



Шанувальники фантазують про мандрівників у часі або реінкарнацію / Скриншот 24 Каналу





Для справжнього кохання мало одного життя / Скриншот 24 Каналу

Романтики зауважують: Вільям Шекспір так кохав свою Енн Гетевей, що йому було мало одного життя поряд з нею. Тому, реінкарнувавши, він знову відшукав її. Звучить, як сценарій для мелодрами. Тим більше, що актори на головні ролі – є.