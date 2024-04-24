Сейчас влюбленные находятся на отдыхе мечты. Родригес и Роналду обнимались на белоснежном пляже. Пользователи сети отмечают, что атмосфера вокруг – настоящее баунти и дольче вита.

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Рай с тобой,

– подписала фотографию Родригес и тегнула Роналду.

В этом видео модель не рассекретила, где они отдыхают. В то же время несколько дней назад Родригес уже опубликовала пляжное фото с тегом Абу-Даби. Очевидно сейчас влюбленные отдыхают в ОАЭ. Пока неизвестно: пара наслаждается временем вдвоем или проводит отпуск с детьми.

Родригес поделилась пляжным видео с Роналду: смотрите видео

Стоит заметить, что Родригес активно развивает свои соцсети. В инстаграме модели – уже более 58 миллионов подписчиков из разных уголков мира. Роналду не часто появляется в фото и видео любимой, но иногда она таки публикует романтические кадры поклонникам на радость.