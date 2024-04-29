Сейчас супруги живут отдельно. Больше о личной жизни кумира многих женщин – рассказывает Love24.

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Валерия не знала, что Женя – знаменитость

Женя встретил Валерию на пике своей популярности. Правда, девушка тогда не знала, что Галич – популярный певец. В то время она находилась в отношениях с другим. Певец не вмешивался в роман Валерии, но они много времени проводили вместе как друзья.

Галичу было очень интересно вместе с новой подругой и вскоре между ними вспыхнул огонек любви.



Между Валерией и Евгением возникла любовь / Фото из соцсетей Валерии

В 2009 году влюбленные поженились и через 4 года у них родилась дочь Ева, а потом – сын Даниил. Жене удавалось совмещать карьеру и личную жизнь, а Валерия во всем его поддерживала и даже снималась в его клипах. Певец в ответ посвятил любимой песню "Нас двое".

Галич откровенно говорил, что отцовство его изменило. Он стал уязвимым и недоверчивым, но вместе с этим – самым счастливым в мире.



Женя и Валерия в день свадьбы / Фото из соцсетей

Разлука из-за войны

Однако полномасштабное вторжение России в Украину изменило идиллию супругов. Евгений присоединился к Вооруженным Силам Украины, а Валерия на четвертый день большой войны поехала с детьми в Польшу, чтобы спасти их от опасности.

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С тех пор супруги не виделись, поскольку Валерия решила не возвращаться в Украину до завершения войны. Были даже слухи о разводе пары, однако Женя заверил – они вместе.

Мы вместе. Она живет в другой стране, детки живут в другой стране, а я служу в армии, в ВСУ. Она не хочет служить, поэтому сейчас в другой стране,

– объяснил певец.

Он отметил, что отношения на расстоянии для них с Валерией не являются проблемой. Им часто приходилось расставаться из-за гастролей. Сейчас жена поддерживает мужа, а потому он не видит никаких проблем в том, что они физически не вместе. По словам Жени, на то они и супруги, чтобы решать сложные ситуации.

"Мы не принадлежим друг другу, у нас есть двое маленьких детей и интересы наших маленьких детей. Они намного выше наших интересов с женой, потому что безопасность наших детей – это основное. Именно поэтому они уехали и не возвращаются", – подчеркнул Женя.



Женя и Валерия сохраняют свои отношения несмотря на расстояние / Фото из инстаграма Валерии

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Со страницы Валерии в инстаграме понятно, что она поддерживает мужа. Женщина публикует видео с концерта O.Torvald и фотографии любимого. В день рождения Жени Валерия опубликовала историю, в которой написала, что обожает Женю.



Валерия поздравила Женю с 40-летием / Фото из инстаграма женщины

Мы поздравляем именинника с праздником и желаем победы, чтобы он мог воссоединиться с семьей под мирным украинским небом.