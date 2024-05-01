Love24 рассказывает о самых известных историях любви, в которых были любовные треугольники. Чем все завершилось и кто остался с разбитым сердцем – читайте дальше.

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Диана Спенсер – принц Чарльз – Камилла Паркер-Роуз

Именно несчастливые королевские супруги первыми приходят на ум, когда говорят о любовных треугольниках. Чарльз, который безумно был влюбленным в Камиллу, женился на Диане, потому что брак с любимой не одобряла его семья. Хотя у монарших супругов и родились замечательные дети, но счастливыми ни Диана, ни Чарльз не были.



Свадьба Чарльза и Дианы / Фото Getty Images

Молодой принцип имел роман с Камиллой, а Леди Ди страдала от одиночества. В конце концов супруги развелись, поскольку не могли жить без любви. Лишь спустя много лет после трагической гибели Дианы Чарльз наконец решился на брак с той, которую всегда любил. Он повел под венец Камиллу аж в 57 лет.



Чарльз и Камилла счастливы наконец быть вместе / Фото Getty Images

Дженнифер Энистон – Брэд Питт – Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон и Брэнд Питт были безумно влюблены, а их парой восхищался весь Голливуд. Актер потратил на кольцо для любимой 500 тысяч долларов, а в 2004 году Энистон признавалась, что готова родить от него ребенка. Но супружеская жизнь пары продолжалась недолго.



Брак Питта и Энистон длился 5 лет / Getty Images

На съемках фильма "Мистер и миссис Смит" Питт познакомился с эффектной брюнеткой Анджелиной Джоли, и между ними вспыхнули чувства. Этот любовный треугольных обсуждали абсолютно все, а поклонники актеров по всему миру выбирали сторону – Энистон или Джоли. Многие в то время называли Джоли разлучницей, ведь Питт таки бросил жену.

Но, как известно, эффектный брак Питта и Джоли также завершился скандальным разводом. Суды по опеке над детьми продолжаются до сих пор.



С Джоли Питт в конце концов также развелся / Фото Getty Images

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Дантес – Дорофеева – Кацурины

Историю этих друзей можно скорее назвать "любовным четырехугольником". Поклонники были ошеломлены, когда в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Надя Дорофеева и Владимир Дантес признались, что разводятся. Они объяснили, что пытались спасти свои отношения, но не смогли.



Дантес трижды делал предложение Дорофеевой / Фото из соцсетей

Надя и Володя дружили с супругами ресторатором Мишей Кацуриным и его женой Дашей. Они вместе путешествовали и делились веселыми фотографиями из поездок в соцсетях. Выяснилось, что Надя и Миша влюбились, поэтому Кацурин также развелся со своей женой. Через некоторое время стало известно, что у Володи и Даши также отношения. Так что это настоящий пример запутанного "четырехугольника".



Надя и Миша уже поженились / Фото из инстаграма Дорофеевой

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Бекхэмы и Ребекка Лусс

Брак Виктории и Дэвида Бекхэмов один из самых крепких среди знаменитостей. Певица и футболист поженились в далеком 1999 году. У них была любовь с первого взгляда, а Дэвид еще даже до знакомства с Викторией говорил, что она станет его женой. Футболист увидел эффектную брюнетку в клипе по телевизору и не смог отвести взгляд.

Однако в их счастливой семейной жизни была темная полоса. В начале двухтысячных Дэвид переехал в Испанию играть за "Реал Мадрид", а Виктория осталась в Лондоне. Именно тогда пресса начала писать о том, что у футболиста есть роман с его ассистенткой Ребеккой Лусс.

Дэвид поклялся, что между ними ничего не было, и я ему верю,

– сказала в одном из интервью Виктория.

Этот период стал очень тяжелым для супругов, ведь все говорили о том, что Бекхем изменяет жене. Однако эта история не разрушила семью. Виктория переехала с детьми к мужу в Испанию, и они начали все сначала. Прошли годы, а супруги Бекхэмы до сих пор вместе.



Семья Бекхэмов на праздновании дня рождения Виктории / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Лариса Созаева – Виктор Павлик – Екатерина Репяхова

Украинский певец Виктор Павлик был женат 4 раза, но больше всего его личную жизнь обсуждали, когда он заявил, что развелся с женой Ларисой Созаевой и находится в отношениях с младшей на 28 лет Екатериной Репяховой, которая с детства была его фанаткой.

В браке с Созаевой Павлик прожил 20 лет, это было значительно больше, чем с двумя первыми женами. Певец долгое время скрывал развод и роман со своей концертной директоркой.

Сначала Виктор ушел из дома, долго не расставался – все это было болезненно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Поэтому мы ждали, пока все созреют, чтобы было проще. Так это продолжалось больше года. Когда уже Виктор поехал разводиться с женой, то все проходило дружно,

– рассказала Екатерина.

Но Лариса относительно романа мужа имеет другое мнение. Она считает, что именно Екатерина "отбила" у нее мужа. Отношения между бывшей и нынешней женами Павлика не сложились и они часто скандалят друг с другом в сети.

Каждая история любви – уникальна и конец у нее может быть разным. Но если вы попали в любовный треугольник и стали тем самым "третьим лишним" – то советуем обратиться к специалисту, который поможет пережить болезненный опыт.