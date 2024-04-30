Софи уже 25 лет состоит в браке с принцем Эдвардом – самым младшим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Их история любви – самая спокойная в семье. В отличие от братьев Чарльза и Эндрю Эдвард не подавал на развод. На изменах СМИ его также не ловили. Love 24 рассказывает историю любви Эдварда и Софи, которая кажется действительно идеальной.

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От самой яркой пары своего времени до royal-супругов

Любовь Эдварда и Софи не вспыхнула с первого взгляда. От знакомства до начала отношений прошло несколько лет. В то время Софи работала в пиаре, а Эдвард занимался театральными постановками. Поклонники пары и СМИ с нетерпением ждали помолвки. В конце концов, принц Эдвард сам обратился к репортерам и попросил их остановиться и дать паре хоть немного приватности. Фактически он дал понять: чем меньше давления, тем больше шансов на предложение в ближайшей перспективе.



Софи и Эдвард счастливы вместе уже более 25 лет / Getty images

В конце концов, историческое событие произошло в декабре 1998 года во время отпуска на Багамских островах. Принц вручил Софи кольцо от Asprey and Garrard. О помолвке пара объявила уже в начале 1999 года. В разговоре с журналистами Эдвард проявил откровенность и признался: это было лучшее время для предложения руки и сердца. Если бы все произошло раньше, это было бы неправильно, а Софи могла ответить отказом.

Сказочная свадьба состоялась в июне 1999 года. Трансляцию церемонии посмотрели 200 миллионов человек. Софи и Эдвард были фантастически красивой парой. Еще и сейчас в тиктоке вирусится момент, как Эдвард ободряюще подмигнул Софи у алтаря. Его теплые свадебные эмоции часто сравнивают с отстраненностью, которую его старший брат Чарльз демонстрировал на свадьбе с Дианой Спенсер.

В тиктоке сравнивают эмоции Чарльза и Эдварда: смотрите видео

Свадьба Софи и Эдварда состоялась под счастливой звездой. Пара вместе уже четверть века.

У Эдварда и Софи – двое замечательных детей: дочь Луиза и сын Джеймс. Много лет спустя пресс-секретарь Софи рассказала, что герцогиня чуть не умерла во время первых родов. К счастью, и ее жизнь, и жизнь Луизы удалось спасти.

В последние годы Эдвард и Софи добросовестно работают на корону. Они не оказываются в эпицентре скандалов и излучают тепло, уважение, взаимопонимание и любовь. Поздравляя Эдварда с Днем рождения в 2024 году Софи отметила, что он – любовь ее жизни и лучший друг.