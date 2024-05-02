Подвійне життя зрадників

"Я працюю допізна", – це не єдиний варіант обману партнера. За 15 років досвіду детектив зіштовхувався з божевільними історіями, тому тепер його ніщо не дивує.

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Якось до детектива звернулася жінка, яка перебувала у шлюбі 50 років. У них з чоловіком були діти й онуки, але дружина запідозрила щось не те. Під час спостереження Харт встановив, що чоловік проживає з іншою жінкою у тому ж селі, де вони живуть з дружиною. Згодом він зізнався, що усі 50 років вів подвійне життя. Чоловік жив на дві сім'ї і з іншою жінкою у нього також були діти та онуки.

Інша історія трапилася у дуже заможній сім'ї. Жінка розповіла детективу, що її чоловік щотижня зникає у "робочих справах". Він мав літак та ліцензію пілота, то ж міг самостійно літати. Харт з'ясував, що чоловік насправді літав не по роботі. У нього було три сім'ї на різних островах, куди він по черзі навідувався кожного тижня. Чоловік приховував свій секрет від усіх жінок впродовж багатьох років.

Харт розповів і про чоловіка-зрадника, який виявився дуже кмітливим. Він казав дружині, що їде грати в гольф, а сам розважався з коханкою. Чоловік клав свій телефон у пакет і залишав його в кущах біля поля. Коли дружина перевіряла геолокацію партнера, то бачила, що він на гольфі, хоча насправді чоловік був у сусідньому готелі.

За даними детектива, найчастіше люди приховують зради за брехнею про те, що йдуть займатися спортом або їдуть у відрядження. На другому місці серед популярної брехні – "затримування на роботі".