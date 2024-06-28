Ще два роки тому особисте життя Дантеса обговорювала вся країна. Про шлюб та розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою та нове кохання виконавця розповідає Love24.

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Кохання з першого погляду

З Дорофєєвою Дантес познайомився у потязі ще у 2011 році. 21-річна Надя одразу сподобалася старшому на 2 роки співаку, то ж Володя впевнено заявив – колись вона стане його дружиною. Стосунки закоханих розвивалися стрімко – всього через тиждень пара з'їхалася.

Дантес – дуже рішучий та запальний, то ж через 3 місяці освідчився коханій. Щоправда, зробив він це з каблучкою, яку скрутив з дроту від шампанського. Через пів року виконавиць вирішив ще раз поставити важливе питання Дорофєєвій і цього разу зробив все, як годиться.



Стосунки виконавців розвивалися стрімко / Фото з соцмереж

З весіллям закохані не поспішали, адже хотіли красивого святкування, на яке тоді не мали грошей. Молоді співаки вирішили назбирати грошей і через 4 роки влаштували весілля своєї мрії. До речі, Володі довелося втретє питати Надю, чи стане вона його дружиною, адже дівчина сказала, що пропозиція вже застаріла.

Ця пропозиція була дійсно казковою, як в кіно. Вова зробив її в прямому ефірі на радіо, в день народження моєї мами,

– розповіла Дорофєєва.

Після весілля кар'єра Наді стрімко пішла вгору, а от у Володі – навпаки. Після розпаду гурту "ДіО.фільми" про Дантеса все рідше почали говорити. Та попри все співоче подружжя підтримувало один одного, аж поки у 2022 році не приголомшило новиною – вони розлучилися.

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Безумовне кохання з Кацуріною

Невдовзі після розлучення Надя повідомила, що перебуває у стосунках з блогером та ресторатором Михайлом Кацуріним. Натомість Володя закохався у його дружину – Дашу Кацуріну. Можна сказати, що подружжя просто помінялися парами, але ж серцю не накажеш, правда?

Зараз Дантес не часто говорить про нові стосунки, але зізнається – він щасливий. Виконавець, який раніше позиціював себе як чайлдфрі, чудово ладнає з малими дітьми Даші. Одружуватися закохані наразі не планують, але й не виключають такий розвиток їхніх стосунків.

Вона моя кохана людина. Людина, з якою я розвиваюся, яку я кохаю та яка мене кохає, незважаючи ні на що. Нам дуже складно, бо ми часто не разом,

– казав виконавець минулого року.

Дантес мало говорить про Кацуріну публічно. Попередні стосунки навчили його – краще залишати особисте життя далеко від очей публіки. Але при цьому в кожному інтерв'ю співак наголошує – він дуже кохає Дашу.