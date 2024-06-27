Інна відписала Тімуру аж через 2 роки

Тімур – відомий український телеведучий і коментатор, а Інна – юристка та блогерка. Про те, як вони познайомилися і закохалися, розповідає Love24.

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В інтерв'ю Маші Єфросиніній Тімур розповів, що познайомився з Інною на корпоративі юридичної компанії, у якій вона працювала. Ведучому одразу сподобалася рішуча брюнетка, яка стала справжньою зіркою вечора. Однак на повідомлення Тімура Інна відповіла аж через 2 роки.

Я знайшов її в соцмережах і "підморгнув", але вона не відповіла, морозилася. Минуло 2,5 роки, і я побачив повідомлення – Інна Рудник підморгнула у відповідь,

– розповів Тімур.

Чоловік та жінка листувалися кілька днів, а потім відправилися на перше побачення – в ресторан. Цікаво, що на друге побачення Тімур повіз дівчину на заправку з азійською їжею. З того часу закохані почали бачитися щодня, а Тімур до нестями закохався в Інну. Вона стала його першим та єдиним справжнім коханням.

Стосунки пари пришвидшило відключення води

У 2017 році Інна переїхала до Тімура, бо у її квартирі вимикали воду. Через кілька місяців спільного життя чоловік зрозумів, що хоче, аби Інна стала його дружиною й освідчився їй. У січні 2018 року закохані одружилися, вони багато подорожували разом й мріяли про збільшення своєї сім'ї.

У червні 2018 року Інна народила коханому доньку Мію, а через рік – сина Марка. Однак на цьому подружжя не зупинилося й у 2023 році всиновило хлопчика Марселя. Одразу після цього Мірошниченки заявили, що не планують зупинятися й хочуть взяти у свою сім'ю ще одну дитину. 27 липня 2024 року подружжя повідомило, що удочерило дівчинку.

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Запорука щастя сім'ї – щаслива дружина

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну подружжя на кілька місяців було змушене розлучитися, адже Інна поїхала з дітьми за кордон. Та жінка зізналася, що війна лише укріпила їхні стосунки, бо вони зрозуміли, що найважливіше в житті – це сім'я. Тімур дуже сумував за коханою та дітьми, але наполягав, аби вони залишалися у безпеці.

Секретом щасливих стосунків Тімур називає вміння чути один одного та багато розмовляти.

Потрібно чути один одного, розмовляти, ну, і розуміти, якщо ти зробив цей вибір, то це твоя відповідальність,

– сказав чоловік.

До речі, у сім'ї Мірошниченків головною є дружина. Саме Інна вирішує більшість питань, адже Тімур вважає, що запорукою щастя в сім'ї є щаслива дружина.

"У нас паритет, але головна я, бо я веду чоловіка. Якщо раніше казали, що жінка шия, а чоловік голова, то це про нас", – розповіла Інна.

Тімур в усьому допомагає коханій й вирішує найважливіші питання щодо їхньої сім'ї. Зараз Інна й Тімур активно ведуть свої соцмережі, де публікують милі сімейні фото.