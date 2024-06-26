Безумовна підтримка і щаслива сім'я

27-річний футбольний нападник одружений ще з 2020 року. Та зі своєю коханою Юлією Артем познайомився ще у дитинстві, пише Love24.

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Майбутнє подружжя разом навчалося в школі. Якийсь час однокласники навіть сиділи за однією партою. То ж вони разом росли і дорослішали. Почуття між Артемом і Юлією спалахнули у підлітковому віці.

Ми з першого класу знаємо один одного, йдемо по життю пліч-о-пліч,

– розповіла Юлія в ефірі "Сніданок з 1+1".

Коли закоханим було по 23 роки, вони одружилися. Та весіллю передувала розкішне освідчення на березі моря у Домініканській республіці.



Закохані одружилися влітку 2020 року / Фото з інстаграму Довбика

2 серпня 2022 року у подружжя народилася донька Кіра. На сторінці Юлії в інстаграмі зазначено, що зараз вони живуть в Іспанії. Жінка активно ділиться милими сімейними світлинами у своїх соцмережах.

Юлія в усьому підтримує свого коханого, а Артем навіть цілує обручку, коли забиває гол, чим дуже тішить дружину.

Артем – людина публічна, а я завжди поряд. Я його обличчя, завжди підтримую. Яка б не була гра – хороша чи погана – я завжди поруч. Він рідко буває вдома, тому я розумію, наскільки це для нього важливо,

– сказала Юлія.

Жінка намагається завжди бути на стадіоні, коли грає Артем, навіть, якщо матч на виїзді. Подружжя видається по-справжньому щасливим разом.