Кохану Роману Віктор зворушливо називає my Queen. У 2023 році закохані відсвяткували 5-ту річницю разом. Love 24 розповідає, що відомо про їхню історію кохання.

Зверніть увагу Я – максимально щасливий мужчина, – як Притула зустрів кохання й збудував сім'ю мрії

"Дякую, що ти є у моєму житті"

Тривалий час ЗМІ публікували новини про те, що Віктор перебуває у стосунках з таємничою красунею. Згодом стало відомо, що дівчину звуть Романа. Вона – з Вінниці й навчалася у США.

У 2021 році Віктор опублікував зворушливе відео, яке підписав "кохана, дякую, що ти є в моєму житті". Того ж року пара полетіла відпочивати на Мальдівах. У райській атмосфері Віктор освідчився. Романа відповіла заповітне "так". Віктор опублікував зворушливі світлини й зауважив, що "все тільки починається".



Романтичні кадри після освідчення / Фото з інстаграму Віктора Циганкова

Весілля відбулося у червні 2022 року у Києві. На той час вже тривало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За декілька годин до весілля росіяни атакували українську столицю. А вже невдовзі після публікації весільних кадрів Віктор публікував відео моторошних руйнувань: росіяни завдали ударів про їхній з Романою рідній Вінниці.

У березні 2023 року у подружжя народився син Леон. Віктор та Романа опублікували теплі фото з малюком.



Щаслива сім'я / Фото з інстаграму Віктора Циганкова

Віктор продовжує ділитися щасливими кадрами у мережі. Він зворушливо та романтично освідчується у коханні дружині.