Еще два года назад личную жизнь Дантеса обсуждала вся страна. О браке и разводе с певицей Надей Дорофеевой и новой любви исполнителя рассказывает Love24.

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Любовь с первого взгляда

С Дорофеевой Дантес познакомился в поезде еще в 2011 году. 21-летняя Надя сразу понравилась старшему на 2 года певцу, поэтому Володя уверенно заявил – когда-то она станет его женой. Отношения влюбленных развивались стремительно – всего через неделю пара съехалась.

Дантес – очень решительный, поэтому через 3 месяца сделал предложение руки и сердца любимой. Правда, сделал он это с кольцом, которое скрутил из проволоки от шампанского. Спустя пол года исполнитель решил еще раз задать важный вопрос Дорофеевой и на этот раз сделал все как положено.



Отношения исполнителей развивались стремительно / Фото из соцсетей

Со свадьбой влюбленные не спешили, ведь хотели красивого празднования, на которое тогда не имели денег. Молодые певцы решили собрать денег, и через 4 года устроили свадьбу своей мечты. Кстати, Володе пришлось в третий раз спрашивать Надю, станет ли она его женой, ведь девушка сказала, что предложение уже устарело.

Это предложение было действительно сказочным, как в кино. Вова сделал его в прямом эфире на радио, в день рождения моей мамы,

– рассказала Дорофеева.

После свадьбы карьера Нади стремительно пошла вверх, а вот у Володи – наоборот. После распада группы "ДиО.фильмы" о Дантесе все реже стали говорить. Но несмотря на все певческие супруги поддерживали друг друга, пока в 2022 году не ошеломили новостью – они развелись.

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Безусловная любовь с Кацуриной

Вскоре после развода Надя сообщила, что находится в отношениях с блогером и ресторатором Михаилом Кацуриным. Зато Володя влюбился в его жену – Дашу Кацурину. Можно сказать, что супруги просто поменялись парами, но сердцу не прикажешь, правда?

Сейчас Дантес не часто говорит о новых отношениях, но признается – он счастлив. Исполнитель, который ранее позиционировал себя как чайлдфри, прекрасно ладит с малыми детьми Даши. Жениться влюбленные пока не планируют, но и не исключают такое развитие их отношений.

Она мой любимый человек. Человек, с которым я развиваюсь, которого я люблю и который меня любит, несмотря ни на что. Нам очень сложно, потому что мы часто не вместе,

– говорил исполнитель в прошлом году.

Дантес мало говорит о Кацуриной публично. Предыдущие отношения научили его – лучше оставлять личную жизнь вдали от глаз публики. Но при этом в каждом интервью певец подчеркивает – он очень любит Дашу.