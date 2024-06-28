Необычная свадьба длилась 3 дня. За это время молодожены изрядно повеселились. Кроме вечеринки, не обошлось и также без обетов и благословений.

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Что невеста рассказала о своем выборе

Карли призналась, что сейчас чувствует себя гораздо счастливее, чем до свадьбы. Она стала "полноценной и приземленной". Карли призналась, что наконец нашла любовь своей жизни. Невеста убеждена: не стоит отдавать предпочтение одной любви перед другой. Только когда она это осознала, то поняла, что готова к браку.

По словам Карли, ее женихи – ее хорошие друзья. Она сделала все, чтобы проявить свое уважение к этим "глубоким, крепким любовным отношениям" и признать их публично.

Раньше у меня были некоторые сомнения по поводу брака. Когда появились законы о равенстве браков, они стали тише, и я поняла: я не против брака, просто мне было смешно от того, как мы отдаем предпочтение одним видам любви перед другими,

– подчеркнула Карли.



Красочный дрескод стал изюминкой свадьбы / Cover Images

В свадебные дни невеста отказалась от белого платья. Своих женихов она попросила придерживаться красочного дресс-кода. Свадебные обеты молодожены озвучили, держась за руки. Карли отметила: она чувствует себя свободной и одновременно в безопасности. Это были мгновения абсолютного рая.