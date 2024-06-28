Незвичайне весілля тривало 3 дні. За цей час наречені добряче повеселилися. Окрім вечірки, не обійшлося й також без обітниць та благословень.

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Що наречена розповіла про свій вибір

Карлі зізналася, що наразі почувається набагато щасливішою, аніж до весілля. Вона стала "повноцінною та приземленою". Карлі зізналася, що нарешті знайшла кохання свого життя. Наречена переконана: не варто віддавати перевагу одному коханню перед іншим. Тільки коли вона це усвідомила, то збагнула, що готова до шлюбу.

За словами Карлі, її наречені – її добрі друзі. Вона зробила все, аби проявити свою повагу до цих "глибоких, міцних любовних стосунків" та визнати їх публічно.

Раніше в мене були деякі сумніви з приводу шлюбу. Коли з'явилися закони про рівність шлюбів, вони стали тихішими, і я зрозуміла: я не проти шлюбу, просто мені було смішно від того, як ми віддаємо перевагу одним видам кохання перед іншими,

– наголосила Карлі.



Барвистий дрескод став родзинкою весілля / Cover Images

У весільні дні наречена відмовилася від білої сукні. Своїх наречених вона попросила дотримуватися барвистого дрескоду. Весільні обітниці наречені озвучили, тримаючись за руки. Карлі зауважила: вона почувається вільною та водночас у безпеці. Це були миті абсолютного раю.