Що не так з "гарячими" хлопцями

Хлоя – красива довгонога брюнетка з ідеальною фігурою. Та поруч з собою вона більше не хоче бачити таких же "гарячих" партнерів.

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Модель пояснила, що "гарячі" хлопці у стосунках здебільшого дуже егоїстичні, ненадійні, люблять брехати і часто мають подвійні стандарти.

Вони самовпевнені та занадто поглинені власним життям, щоб бути уважними до своїх партнерів. Пару років тому я зустрічалася з одним дуже гарячим хлопцем, який вводив мене в оману. Він був успішним і чарівним, і він це знав. Він поводився так, наче був кращий за мене,

– розповіла Хлоя.

За слова жінки, вона перестала цікавити цього чоловіка після того, як вони зайнялися сексом. Таких історій у житті Хлої було чимало – красиві чоловіки часто зникали після того, як отримали те, чого хотіли.

Однак є й один несподіваний плюс у стосунках з "гарячими" хлопцями. Хлоя зауважила, що вони справжні "боги" у ліжку. Жінка припускає, що це пов'язано з їхньою впевненістю у собі та практикою.



Жінка назвала один плюс "гарячих" хлопців / Фото @realchloe

Модель вирішила ніколи не будувати стосунки з незрівняними красенями і радить іншим жінкам звертати увагу на червоні прапорці у їхній поведінці.