Чоловік не бачить у зраді нічого поганого

Цю історію блогерці Белль Блейк розповіла її підписниця. Дівчина вирішила поділитися нею з аудиторією, аби дізнатися думку користувачів мережі.

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Жінка пояснила, що вони з чоловіком багато років намагалися завагітніти, однак даремно. Останні 6 з половиною років стали для подружжя справжніми американськими гірками, адже вони мріяли про малюка. Чоловік придумав дуже дивний спосіб "вирішення" їхньої проблеми.

Не сказавши мені, мій чоловік і моя сестра вирішили переспати, щоб завагітніти і зробити мені "сюрприз". Він каже, що це нормально, тому що це як сурогатне материнство, і генетично це моя дитина, а сестра каже, що нічого страшного в цьому немає,

– розповіла жінка.

Та дружина не бачить у цьому нічого спільного з сурогатним материнством. Вона вважає, що її сестра просто зайнялася сексом з її чоловіком. Чоловік при цьому нахабно додає, що сестри-близнючки однакові, тому дитина сестри, мовляв, буде дружині як рідна.

Жінці радять забути про чоловіка і сестру

Користувачі мережі підтримали жінку й назвали вчинок чоловіка і сестри зрадою.