13 людей літнього віку розповіли, чи згадують зараз про своє перше кохання. Цікаво, що їхні відповіді – дуже різні. Дехто досі не може забути першу закоханість, а хтось навіть не пам'ятає її імені, бо давно щасливий у шлюбі.

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Чи згадують у старості перше кохання

1. "Я одружився зі своїм першим коханням аж через 20 років. Ні, я ніколи не втрачав почуттів".

2. "Коли я дізнався, що вона вийшла заміж втретє і все ще живе життям татової дочки, я втратив почуття".

3. "Моє перше кохання нещодавно знову зв'язалося зі мною через соціальні мережі. Я поставив жорстку межу. Все, що ми сказали: "Сподіваюся, у тебе все добре". Зараз я щасливий у шлюбі з жінкою, яку люблю значно сильніше, ніж я коли-небудь уявляв, що це можливо в молодості".

4. "Я провела понад 40 років, сумуючи за тим, якого втратила. Одного разу я почала думати про те, як жалюгідно він зі мною поводився і якою я була засмученою і напруженою, коли ми були разом. Просто жахлива ситуація. Я зрозуміла, що він не був тим, хто мене покинув, а тим, від кого я мудро пішла".



Літні люди згадують перше кохання / Фото Cottonbro Studio, Pexels

5. "П'ятдесят років потому, я щасливо одружений, маю дітей та онуків. Я все ще думаю про неї майже щодня. Гірко-солодка туга, яку я відчуватиму до кінця".

6. "Я все ще думаю про нього час від часу, навіть уві сні. У моїх снах ми молоді, а не такі, як зараз. Здебільшого сни стосуються сексу. Відтоді ніхто не знав моє тіло так, як він".

7. "Пройшли роки, а я все ще самотній через усе це. Я не можу ні з ким зустрічатися, тому що все, що я роблю, це шукаю її в них. Я безнадійний романтик".

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8. "Почуття змінюються, але обидва мої перші кохання, як і раніше, займають приємне місце в моєму серці. Ми розійшлися в добрих стосунках в обох випадках, бо це було питання невідповідного місця і невідповідного часу. Я бажаю їм добра. У тих рідкісних випадках, коли я зустрічаю когось із них, я щиро радий бачити їх без почуття жалю. Моє життя складається добре, і я радий знати, що їхні також".

9. "Після 35 років шлюбу з тією самою жінкою я навіть не пам'ятаю імені тих, які були до неї, а тим більше не маю до них почуттів".



У старості люди досі згадують про перші романтичні почуття / Фото Emmanuel Codden, Pexels

10. "Я дякую Богу, що залишив мої молитви без відповіді. У мене не було б моєї дружини, якби я мав те, що я думав, що хочу, десятиліття тому".

11. "Я ніколи не думав, що скажу це, але в 72 роки я все ще був закоханий у своє перше кохання".

12. "Кожні по-справжньому важливі стосунки трохи змінили мене. Кожна жінка, яку я любив, залишила слід у моєму серці, і ці почуття ніколи не зникали, але з часом зменшувалися. Вони допомагають мені захистити себе в майбутніх стосунках і допомагають бути кращим партнером моєї дружини".

13. "Я отримав ще один шанс через 10 років. Зараз вона на кухні варить каву".