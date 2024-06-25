Вигідна відпустка

Мстивий хлопець з Аргентини відправився у розкішну відпустку разом зі своєю невірною коханою.

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Пара вирушила у сусідню Бразилію на пляжний відпочинок. Чарлі не сказав дівчині, що знає про зраду, натомість всі оплати він таємно здійснив з її картки.

Звичайно, про те, що потрібно платити за все її кредитною карткою, скажу їй, коли повернемося додому. Вона зробила мене дурнем і не знає, що я знаю. Я користуюся перевагою – насолоджуюся прекрасною, божественною відпусткою,

– розповів хлопець.

Користувачі мережі були в захваті від плану Чарлі і назвали його геніальним.

Дружина дізналася про зради чоловіка через його тату

Одна жінка вирішила розлучитися зі своїм чоловіком після багатьох років шлюбу. Коли чоловік раптово сказав, що хоче набити татуювання, дружина була здивована, бо він ніколи не горів такою ідеєю. Ще більше вона здивувалася тим, який малюнок обрав її коханий – лілію.

Правда розкрилася, коли жінка дізналася, що колегу її чоловіка звати Лілія. З'ясувалося, що їхній роман тривав вже 2 роки. Чоловік благав дружину не розлучатися з ним, але вона не змогла пробачити йому брехню та зраду.