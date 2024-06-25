Выгодный отпуск

Мстительный парень из Аргентины отправился в роскошный отпуск вместе со своей неверной возлюбленной.

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Пара отправилась в соседнюю Бразилию на пляжный отдых. Чарли не сказал девушке, что знает об измене, зато все оплаты он тайно совершил с ее карты.

Конечно, о том, что нужно платить за все ее кредитной картой, скажу ей, когда вернемся домой. Она сделала меня дураком и не знает, что я знаю. Я пользуюсь преимуществом – наслаждаюсь прекрасным, божественным отпуском,

– рассказал парень.

Пользователи сети были в восторге от плана Чарли и назвали его гениальным.

Жена узнала об изменах мужа через его тату

Одна женщина решила развестись со своим мужем после многих лет брака. Когда муж внезапно сказал, что хочет набить татуировку, жена была удивлена, потому что он никогда не горел такой идеей. Еще больше она удивилась тем, какой рисунок выбрал ее любимый – лилию.

Правда раскрылась, когда женщина узнала, что коллегу ее мужа зовут Лилия. Выяснилось, что их роман длился уже 2 года. Муж умолял жену не расставаться с ним, но она не смогла простить ему ложь и измену.