Как тату разоблачило измену

Своей историей женщина анонимно поделилась на онлайн-форуме. Она была подавленной, поэтому искала поддержки.

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Супруги были вместе уже много лет и воспитывали 18-летнюю дочь. Но теперь они разводятся. Все потому, что однажды муж сказал жене, что хочет набить татуировку. Мол, его сестра вышла замуж за мужчину, который имеет много татуировок, и ему это нравится.

В конце концов мужчина набил с левой стороны на груди лилию. Жена не поняла такой цветочный дизайн, но решила промолчать.

Мне это не очень понравилось, но я не комментировала, потому что он волен делать со своим телом, что хочет,

– объяснила женщина.



Иллюстративное фото татуировки лилии / Фото @inkedangelstattooshop

Где-то через полгода мужчина добил вокруг лилии плющ. После того, он сказал жене, что она больше не может приходить с ним на его рабочие мероприятия и вечеринки и объяснил это пандемией коронавируса. Это очень удивило женщину, ведь карантин в то время уже давно ослабили, а все события происходили как и до него.

Но однажды мужчина таки согласился взять жену с собой. В этот день и открылась его тайна. Женщина встретила на вечеринке коллегу своего мужа, с которой тот работает уже много лет – Лили. В этот момент пазл с непонятной татуировкой сложился.

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Когда жена рассказала о своих подозрениях мужу, тот признался, что у Лили родилась дочь, которую она назвала Айви (Ivy – в переводе на русский означает плющ). Он рассказал, что уже 2 года имел тайный роман с коллегой. Несмотря на свой ужасный поступок, мужчина умолял жену не расставаться с ним. Но женщина не может простить ему измену.