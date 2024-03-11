"Убийца отношений"

Тренер по знакомствам Дебби Риверс назвала поведение, которое является "убийцей отношений". Когда один из партнеров ведет себя так, то развод уже на горизонте.

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По словам Риверс, говорится о презрении. Это когда один партнер относится к другому так, как будто тот является ничтожным и хуже.

Презрение демонстрирует отвращение к другому человеку. Оно отличается от критики. Оно уничтожит любые отношения и усложнит решение ваших проблем,

– объяснила эксперт.

Признаками презрения являются:

оскорбления,

сарказм,

закатывание глаз,

насмешки,

враждебный юмор,

пренебрежение.

Презрение возникает в отношениях тогда, когда есть длительные обиды и не решенные проблемы. Именно это вызывает постоянные негативные мысли о партнере.

Риверс добавила, что в целом есть 4 типа общения, которые убивают отношения. Речь идет о презрении, критике, отказе от слушания и закрытии в себе. Однако именно презрение является худшим из них.

И для того, чтобы избежать худшего сценария развития отношений, лучше всего в начале заметить негативное поведение и приложить усилия к тому, чтобы от него избавиться.