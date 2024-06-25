13 людей пожилого возраста рассказали, вспоминают ли сейчас о своей первой любви. Интересно, что их ответы – очень разные. Некоторые до сих пор не могут забыть первую влюбленность, а кто-то даже не помнит ее имени, потому что давно счастлив в браке.

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Вспоминают ли в старости первую любовь

1. "Я женился на своей первой любви аж через 20 лет. Нет, я никогда не терял чувств".

2. "Когда я узнал, что она вышла замуж в третий раз и все еще живет жизнью папиной дочери, я потерял чувства".

3. "Моя первая любовь недавно снова связалась со мной через социальные сети. Я поставил жесткую границу. Все, что мы сказали: "Надеюсь, у тебя все хорошо". Сейчас я счастлив в браке с женщиной, которую люблю значительно сильнее, чем я когда-либо представлял, что это возможно в молодости".

4. "Я провела более 40 лет, скучая по тому, кого потеряла. Однажды я начала думать о том, как плохо он со мной вел себя и какой я была расстроенной и напряженной, когда мы были вместе. Просто ужасная ситуация. Я поняла, что он не был тем, кто меня бросил, а тем, от кого я мудро ушла".



Пожилые люди вспоминают первую любовь / Фото Cottonbro Studio, Pexels

5. "Пятьдесят лет спустя, я счастливо женат, имею детей и внуков. Я все еще думаю о ней почти каждый день. Горько-сладкая тоска, которую я буду чувствовать до конца".

6. "Я все еще думаю о нем время от времени, даже во сне. В моих снах мы молодые, а не такие, как сейчас. В основном сны касаются секса. С тех пор никто не знал мое тело так, как он".

7. "Прошли годы, а я все еще одинок из-за всего этого. Я не могу ни с кем встречаться, потому что все, что я делаю, это ищу ее в них. Я безнадежный романтик".

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8. "Чувства меняются, но обе мои первые любви, по-прежнему, занимают приятное место в моем сердце. Мы разошлись в хороших отношениях в обоих случаях, потому что это был вопрос неподходящего места и неподходящего времени. Я желаю им добра. В тех редких случаях, когда я встречаю кого-то из них, я искренне рад видеть их без чувства сожаления. Моя жизнь складывается хорошо, и я рад знать, что их тоже".

9. "После 35 лет брака с одной и той же женщиной я даже не помню имени тех, которые были до нее, а тем более не испытываю к ним чувств".



В старости люди до сих пор вспоминают о первых романтических чувствах / Фото Emmanuel Codden, Pexels

10. "Я благодарю Бога, что оставил мои молитвы без ответа. У меня не было бы моей жены, если бы я имел то, что я думал, что хочу, десятилетия назад".

11. "Я никогда не думал, что скажу это, но в 72 года я все еще был влюблен в свою первую любовь".

12. "Каждые по-настоящему важные отношения немного изменили меня. Каждая женщина, которую я любил, оставила след в моем сердце, и эти чувства никогда не исчезали, но со временем уменьшались. Они помогают мне защитить себя в будущих отношениях и помогают быть лучшим партнером моей жены".

13. "Я получил еще один шанс спустя 10 лет. Сейчас она на кухне варит кофе".