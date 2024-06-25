День поражения Лукаш решил сделать особенным для себя. В определенный момент парень опустился на колено и перед аудиторией в 20 тысяч зрителей спросил у любимой, согласится ли она стать его женой. Очевидно, боец даже не рассматривал вариант отказа. Видео момента завирусилось в сети, информирует Love 24.

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Однако, очевидно, в тот день фортуна окончательно повернулась к Лукашу другой стороной. Девушка решила напомнить о его изменах.

После всего, что произошло между нами, после стольких измен, не думаю, что это хорошая идея. Мой ответ – "нет",

– заявила она.

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В сети вспыхнул скандал

Пользователи сети начали активно обсуждать инцидент. Мнения настолько разделились, что вспыхнул скандал. Одни считают, что Лукашу вроде бы очень повезло, ведь действительно его человек никогда бы так не унизил его перед 20-тысячной аудиторией. Между тем другие напомнили, что боец сам поставил себя в такое положение: публичное признание – это всегда давление на девушку. Она вроде бы не имеет права сказать "нет", чтобы не унизить и не обидеть. В общем мужчинам рекомендуют так не делать. А если уж пошли на такой шаг, то быть готовыми к отказу.