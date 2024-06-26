Мужчина не видит в измене ничего плохого

Эту историю блогерше Белль Блейк рассказала ее подписчица. Девушка решила поделиться ею с аудиторией, чтобы узнать мнение пользователей сети.

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Женщина объяснила, что они с мужем много лет пытались забеременеть, однако зря. Последние 6 с половиной лет стали для супругов настоящими американскими горками, ведь они мечтали о малыше. Муж придумал очень странный способ "решения" их проблемы.

Не сказав мне, мой муж и моя сестра решили переспать, чтобы забеременеть и сделать мне "сюрприз". Он говорит, что это нормально, потому что это как суррогатное материнство, и генетически это мой ребенок, а сестра говорит, что ничего страшного в этом нет,

– рассказала женщина.

Но жена не видит в этом ничего общего с суррогатным материнством. Она считает, что ее сестра просто занялась сексом с ее мужем. Муж при этом нагло добавляет, что сестры-близняшки одинаковые, поэтому ребенок сестры, мол, будет жене как родной.

Женщине советуют забыть о муже и сестре

Пользователи сети поддержали женщину и назвали поступок мужа и сестры изменой.